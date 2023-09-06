Netflix випустив документальний серіал про Ігри нескорених з Тайрою в головній ролі

Invictus Games — міжнародний спортивний захід, участь у якому беруть військові та ветерани, які під час служби отримали травми чи інвалідність

Стрімінгова платформа Netflix презентувала документальний серіал "Heart of Invictus" ("Серце нескорених"), серед головних героїв якого — українська волонтерка, парамедик і засновниця "Українська фундація "Мрія" Юлія Паєвська "Тайра". Кінострічка присвячена спортивним змаганням військових та ветеранів під час Ігор нескорених.

Змагання заснував принц Гаррі у 2014 році, який також знявся у документальній стрічці. Invictus Games — міжнародний спортивний захід, участь у якому беруть військові та ветерани, які під час служби отримали травми чи інвалідність.

"Ви — люди стійкості, витривалості, сили. Саме тут, на Іграх нескорених ви розумієте, що ваша ноша, те, що може вас обтяжувати, — це трамплін, який вивів вас на наступний рівень. Ігри зосереджені не на причинах травми, а на тому, як відновитися і знову стати частиною суспільства", — зазначив принц Гаррі у трейлері фільму.

Серіал розповідає 5 історій про підготовку до Ігор нескорених ветеранів із Великобританії, США, України й Кореї, які діляться своїм досвідом на війні й своїми сподіваннями на змагання. Історія Тайри у серіалі розкривається з успішними та випробувальними моментами. Зокрема, згадується перебування Юлії Паєвської у російському полоні та подальшу реабілітацію.

"Серце Нескорених" приділяє значну роль обговоренню посттравматичного синдрому та впливу війни на психічне здоров’я. Герої фільму розповідають особисті історії, зокрема про те, як Ігри нескорених допомогли їм знайти мотивацію та сили в собі.

"Аби відновитися, мені потрібен Invictus, але війна не дає нам розслабитися", — ділиться Тайра.

Серіал "Серце Нескорених" з’явився у публічному доступі 30 серпня та активно набирає популярності серед української аудиторії.