В Украину пришли дожди и грозы, сухо будет только в трех областях: прогноз на ближайшие дни

Несмотря на осадки, температура воздуха будет достаточно высокой

Метеорологическая осень в Украине еще не наступила, но с 14 сентября страну накроют дожди. Они охватят большинство территорий.

Об этом свидетельствуют прогнозы Укргидрометцентра. Синоптики предупредили, что их будут сопровождать грозы.

"14 сентября утром и днем в Украине, кроме восточных и юго-восточных областей, грозы (I уровень опасности, желтый)", — сказано в сообщении.

Карта осадков на 14 сентября

В четверг, 14 сентября, дожди вероятны всюду, кроме Харьковской, Донецкой и Луганской областей. На западе Украины они будут более сильными. Днем прогнозируется +19 +27 градусов, в ночные часы столбики термометров покажут 8-19 градусов тепла.

Карта погоды на 14 сентября

В пятницу, 15 сентября, дожди пройдут в северных и восточных областях, а также на Полтавщине, Одесчине, Харьковщине, Днепропетровщине, в Запорожье и Крыму. На остальной территории без осадков, облачно с прояснениями. Днем ожидается +17 +26 градусов, ночью — 11-19 градусов тепла.

Карта погоды на 15 сентября

В субботу, 16 сентября, по всей Украине — без осадков, переменная облачность. В дневное время столбики термометров покажут от 19 до 26 градусов с отметкой "плюс", а ночью — 7-17 градусов выше нуля.

Карта погоды на 16 сентября

В воскресенье, 17 сентября, дожди пройдут только на западе Украины. Днем будет от 20 до 26 градусов тепла, ночью прогнозируется 8 до 16 градусов со знаком "плюс".

Карта погоды на 17 сентября

Начало новой недели, понедельник, 18 сентября, будет сухим, с переменной облачностью. В дневное время прогнозируется +21 +26 градусов, ночью столбики термометров покажут от 8 до 16 градусов тепла.

Карта погоды на 18 сентября

Ранее "Телеграф" рассказывал, какой будет погода в Киеве в ближайшие дни. 14 сентября утром, вероятно, начнется дождь.