Россия уничтожает искусство и незаконно удерживает украинских музыкантов в плену — инициатива "Bring the band home" требует огласки

Украинский фонд "Мрия" присоединился к созданию арт-проекта "Broken Melody" с целью привлечения внимания к незаконному содержанию в плену 27 украинских музыкантов. Проект реализован в коллаборации с креативной командой TableFruit, композитором Настей Воган и при поддержке Координационного штаба.

"Broken Melody" состоит из трех аудиовизуальных арт-объектов: видеоролик, партитура и скрипка, призванные стать символами движения за освобождение музыкантов из плена. Видео исполнения мелодии без части оркестра уже представили в штаб-квартирах ООН и Парламентской ассамблеи Совета Европы. При поддержке Министерства иностранных дел готовятся дальнейшие презентации проекта в посольствах Украины по всему миру.

"Россия уничтожает не только людей, но и культуру, искусство и музыку", — такое мнение пытаются донести до мирового сообщества авторы "Broken Melody". Ведь в мае во время оккупации Мариуполя россияне взяли в плен 27 украинских музыкантов трех военных оркестров: Национальной Гвардии Украины, Оркестра 36-й бригады морской пехоты и оркестра Вооруженных Сил Украины. В настоящее время их местонахождение и статус неизвестны.

"Композиция наглядно показывает, как может звучать украинская музыка в случае, когда большинство музыкантов находятся в плену", — комментирует свое творение композитор Настя Воган.

"Истерзанная партитура, которая своим видом вызывает страх даже у людей, далеких от понимания нотной грамоты. Больше не играющая скрипка, ведь вместо струн на ней натянута колючая проволока. Эти арт-объекты нуждаются в распространении. Каждый из них по-своему, но очень точно доносит ужас и произвол российских оккупантов по отношению к деятелям культуры", — делятся Иван Голуб (co-founder TableFruit) и Антон Андрусяк (креативный директор фонда "Мрия").

Проект воплощен в рамках инициативы семей военнопленных "Bring the band home" по идее жены заключённого музыканта Анастасии Емельяненко.

"Распространяйте видео с хештегом #bringthebandhome, играйте "Broken Melody" по нашей партитуре, создавайте собственные арт-объекты. Поддержка может быть любой: сообщения в социальных сетях, публичные призывы к освобождению коллег во время выступлений, воспроизведение композиции, написание и воспроизведение/релиз музыкантами своих вариантов "Broken Melody", — призывают организаторы проекта.