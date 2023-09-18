Росія знищує мистецтво та незаконно утримує українських музикантів в полоні — ініціатива "Bring the band home" вимагає розголосу

Українська фундація "Мрія" долучилася до створення арт-проєкту "Broken Melody" з метою привернення уваги до незаконного утримання в полоні 27 українських музикантів. Проєкт реалізовано в колаборації з креативною командою TableFruit, композиторкою Настею Воган та за підтримки Координаційного штабу.

"Broken Melody" складається з трьох аудіовізуальних арт-обʼєктів: відеоролик, партитура та скрипка, що покликані стати символами руху за визволення музикантів з полону. Відео виконання мелодії без частини оркестру вже презентували в штаб-квартирах ООН та Парламентської асамблеї Ради Європи. За підтримки Міністерства закордонних справ готуються подальші презентації проєкту у посольствах України по всьому світу.

"Росія знищує не тільки людей, а й культуру, мистецтво та музику", — таку думку намагаються донести до світової спільноти автори "Broken Melody". Адже у травні під час окупації Маріуполя росіяни взяли в полон 27 українських музикантів трьох військових оркестрів: Національної Гвардії України, Оркестру 36-ї бригади морської піхоти та оркестру Збройних сил України. Наразі їх місце перебування та статус невідомі.

"Композиція наочно показує, як може звучати українська музика у випадку, коли більшість музикантів знаходяться в полоні", — коментує своє творіння композиторка та мисткиня Настя Воган.

"Понівечена партитура, що своїм виглядом викликає страх навіть у людей, далеких від розуміння нотної грамоти. Скрипка, що більше не заграє, адже замість струн на ній натягнутий колючий дріт. Ці арт-об'єкти потребують поширення. Кожен з них по-своєму, але дуже влучно доносить жах і свавілля російських окупантів щодо діячів культури", — діляться Іван Голуб (co-founder Tablefruit) та Антон Андрусяк (креативний директор фонду "Мрія").

Проєкт втілено у рамках ініціативи родин військовополонених "Bring the band home" за ідеєю дружини ув’язненого музиканта Анастасії Ємельяненко.

"Поширюйте відео з хештегом #bringthebandhome, грайте "Broken Melody" за нашою партитурою, створюйте власні арт-об'єкти. Підтримка може бути будь-якою: дописи в соціальних мережах, публічні заклики до звільнення колег під час виступів, відтворення композиції, написання та відтворення/реліз музикантами своїх власних варіантів "Broken Melody", — закликають організатори проєкт.