Доставайте зонтики: где в Украине завтра пройдут дожди

Синоптик поделилась прогнозом на эту и следующую неделю

В Украине в среду, 20 сентября, ожидаются дожди в некоторых регионах. Но осадки не скажутся на температуре воздуха — летнее тепло сохранится до конца рабочей недели.

Об этом в комментарии "Телеграф" рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха. По ее словам, на следующей неделе резких перемен в погоде не ожидается.

Так, в среду дожди накроют западную часть Украины. Что касается севера, юга, востока и центра страны, то существенных осадков не предвидится, хотя погода будет с переменной облачностью.

Что касается температуры воздуха, то она практически не изменится. Летнее тепло останется в Украине до конца следующей недели.

"Мы снова возвращаемся к комфортным и теплым температурам. Резких колебаний температуры и залива холодного воздуха на следующей неделе не ожидается, ведь Украина будет находиться под влиянием поля повышенного давления", — отметила синоптик Наталья Птуха.

Подробнее о погоде на текущей неделе читайте в материале: "Утеплился? Раздевайся! Синоптики дали "горячий" прогноз на следующую неделю".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, в каких регионах Украины похолодало. Такая температура продержится ближайшие дни.