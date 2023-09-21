Бойцы ВСУ получили от Фонда Владиславы Молчановой и Сергея Коровченко медицинский вездеход и внедорожники

С начала полномасштабного вторжения фонд передал на нужды Сил безопасности и обороны около 100 спецавто

Представители фонда Владиславы Молчановой и предприниматель Сергей Коровченко передали военнослужащим внедорожники и британский медицинский вездеход. Передача была проведена в символическом месте — на паркинге пострадавшего от ракетного удара россиян в марте 2022 ТРЦ "Ретровиль". Перед передачей авто освятили. Техника была направлена на нужды военнослужащим 79-го пограничного отряда ГПСУ и сформированной на основе ДУК "Правый сектор" 67-й ОМБр.

Представитель фонда Владиславы Молчановой Иван Молчанов рассказал, как транспортировали технику.

"Скорую везли из Британии, с военной базы. Вчера она находилась на границе Львовской области… Ехали всю ночь, утром доехали до Киева, поменяли несколько деталей, ТО провели", — отметил он.

Волонтеры указали, что медицинский вездеход оборудован кислородным генератором и осуществлять реанимацию пострадавших можно во время движения.

"Это Pinzgauer 6х6, полный привод на все 6 колес… Великолепные качества как по проходимости, так и по транспортировке военнослужащих в тяжелом состоянии", — отметил волонтер Никита.

Младший лейтенант батальона обеспечения 67 ОМБр ДУК "Правый сектор" Юрий указал, что основная функция полученных авто будет в эвакуации из зоны поражения бойцов и пострадавших. В свою очередь представитель 79-го пограничного отряда ГПСУ "Композитор" отметил, что автомобили упростят выполнение задач пограничников по обороне рубежей и отражения вооруженной агрессии врага.

Сергей Коровченко напомнил о ракетном ударе россиян по торгово-развлекательному центру "Ретровиль" в марте 2022 года, в результате которого, кроме того, что пострадали и погибли люди, украинский бизнес получил убытки более чем на 20 млн евро. Он рассказал, что со своей командой юристов сопровождает это дело, в ходе которого были проведены экспертизы и получен вывод.

"Мы выиграли судебный процесс против российской федерации… Планируем производить конфискацию и реализацию активов рф, в том числе через международные инстанции", — рассказал он.

Сергей Коровченко отметил, что планирует потребовать компенсаций от россии и для других пострадавших украинских бизнесов.

Стоит отметить, что раньше на собственные средства основательницы "Stolitsa Group" Владиславы Молчановой было приобретено для нужд 3-й отдельной штурмовой бригады 100 приборов ночного видения, а также она передавала ВСУ бронированные авто и БТРы, в общей сложности 53 единицы техники.

Фонд Владиславы Молчановой с начала полномасштабного вторжения рф передал на нужды Сил безопасности и обороны около 100 специализированных авто.