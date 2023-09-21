Бійці ЗСУ отримали від Фонду Владислави Молчанової та Сергія Коровченка медичний всюдихід та позашляховики — деталі

Від початку повномасштабного вторгнення фонд передав на потреби Сил безпеки та оборони близько 100 спецавто

Представники фонду Владислави Молчанової та підприємець Сергій Коровченко передали військовослужбовцям позашляховики й британський медичний всюдихід. Передачу провели у символічному місці — на паркінгу постраждалого від ракетного удару росіян в березні 2022 ТРЦ "Ретровіль". Перед передачею авто освятили. Техніка була спрямована на потреби військовослужбовцям 79-го прикордонного загону ДПСУ та сформованої на основі ДУК "Правий сектор" 67-ї ОМБр.

Представник фонду Владислави Молчанової Іван Молчанов розповів, як транспортували техніку.

"Швидку везли з Британії, з воєнної бази. Вчора вона знаходилась на кордоні Львівської області… Їхали всю ніч, зранку доїхали до Києва, поміняли кілька деталей, ТО провели", — зазначив він.

Волонтери вказали, що медичний всюдихід обладнаний кисневим генератором, і здійснювати реанімацію постраждалих можна під час руху.

"Це Pinzgauer 6х6, повний привід на всі 6 коліс… Чудові якості як по прохідності, так і по транспортуванню військовослужбовців у важкому стані", — зазначив волонтер Микита.

Молодший лейтенант батальйону забезпечення 67-ї ОМБр ДУК "Правий сектор" Юрій вказав, що основна функція отриманих авто буде у евакуації з зони ураження бійців і потерпілих. Своєю чергою представник 79-го прикордонного загону ДПСУ "Композитор" зазначив, що автівки спростять виконання задач прикордонників з обороні рубежів та відбиття збройної агресії ворога.

Сергій Коровченко нагадав про ракетний удар росіян по торгівельно-розважальному центру "Ретровіль" в березні 2022 року, внаслідок якого, окрім того, що постраждали та загинули люди, український бізнес отримав збитки на понад 20 млн євро. Він розповів, що зі своєю командою юристів супроводжує цю справу, в ході якої були проведені експертизи та в результаті отримано висновок.

"Ми виграли судовий процес проти російської федерації… Плануємо робити конфіскацію та реалізацію активів рф, в тому числі через міжнародні інстанції", — розповів він.

Сергій Коровченко зазначив, що планує вимагати компенсацій від рф і для інших постраждалих українських бізнесів.

Варто зазначити, що раніше за власний кошт засновниці "Stolitsa Group" Владислави Молчанової було придбано для потреб 3-ї окремої штурмової бригади 100 приладів нічного бачення, а також вона передавала ЗСУ броньовані авто і БТРи, загалом 53 одиниці техніки.

Фонд Владислави Молчанової з початку повномасштабного вторгнення РФ передав на потреби Сил безпеки та оборони близько 100 спеціалізованих авто.