Вицеспикер Елена Кондратюк вместе с латвийскими благотворителями передала автобусы и гуманитарную помощь лицеистам Одесского Военно-морского лицея

Заместитель Председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк вместе с латвийскими партнерами приняла участие в церемонии принесения клятвы лицеистами Военно-морского лицея имени вице-адмирала Владимира Бескоровайного в Одессе.

"Это уникальное и единственное в Украине учебное заведение такого профиля. Его эвакуировали из Севастополя. И это именно тот лицей, чьи ребята во время аннексии Крыма рф не покорились оккупантам и пели гимн Украины, чтобы продемонстрировать свою преданность Украинскому народу", — напомнила историю знаменитого заведения Вицеспикерка.

Кроме того, Елена Кондратюк вместе с представителями латвийских благотворительных фондов передала для нужд лицея два автобуса и гуманитарную помощь: спальные мешки, окопные свечи, сухпаи, консервы, традиционный латвийский хлеб, сладости.

"Благотворительная акция в поддержку лицея — наша совместная инициатива вместе с латвийским благотворительным фондом "Ziedot.Lv", Конфедерацией украинских организаций Латвии "Вече" и концерна деревообрабатывающей промышленности Latijas Fineris, который стал основным жертвователем средств на реализацию этого проекта", — отметила Вицеспикер и искренне поблагодарила латвийских друзей и представителей украинского сообщества Латвии, которые "вложили душу, собственные силы, время и ресурсы в это дело!".

"Это целая команда замечательных и неравнодушных людей: Рута Бриллианте, Оксана Сичко, Уилдис Бикис, Богдан Тимкив, Хотинцс Гиртс, Пумпишс Харальд и Витолиньш Марциш.

И это не разовая акция! Мы берем лицей под свой патронат, и это только первый этап нашей стратегии содействия и подготовки будущей элиты Вооруженных Сил, в частности, Военно-морского флота", — отметила Заместитель Председателя Верховной Рады Украины.

Также она сообщила, что один из подаренных автобусов до 30 мест будет использоваться для перевозки лицеистов в тренировочные центры и лагеря в пределах Украины, а другой — магистральный, для поездок на стажировку за границу, в частности, в Латвию.

"В наших планах организовать лицеистам практику на Балтийском флоте. Будем способствовать этому на уровне парламентской дипломатии! Верю, что украинский флаг снова взовьется над Севастополем, а лицей вернется к себе домой", — подчеркнула Елена Кондратюк, добавив, что "счастлива, сделать невероятное дело!".