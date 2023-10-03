Віцеспікерка Олена Кондратюк разом із латвійськими благодійниками передала автобуси та гуманітарну допомогу ліцеїстам Одеського Військово-морського ліцею

Заступниця Голови Верховної Ради України Олена Кондратюк, разом із латвійськими партнерами, взяла участь у церемонії принесення клятви ліцеїстами Військово-морського ліцею імені віце-адмірала Володимира Безкоровайного, що в Одесі.

"Це унікальний і єдиний в Україні навчальний заклад такого профілю. Його було евакуйовано з Севастополя. І це саме той ліцей, чиї хлопці під час анексії Криму рф не скорилися окупантам і співали гімн України, аби продемонструвати свою відданість Українському народові", — нагадала історію славетного закладу Віцеспікерка.

Окрім того, Олена Кондратюк, разом із представниками латвійських благодійних фондів, передала для потреб ліцею два автобуси та гуманітарну допомогу: спальні мішки, окопні свічки, сухпаї, консерви, традиційний латвійський хліб, солодощі.

"Благодійна акція на підтримку ліцею — наша спільна ініціатива разом з латвійським благодійним фондом "Ziedot.Lv", Конфедерацією українських організацій Латвії "Віче" та концерну деревообробної промисловості Latijas Fineris, який став основним жертводавцем коштів на реалізацію цього проекту", — зауважила Віцеспікерка та щиро подякувала латвійським друзям та представникам української спільноти Латвії, які "вклали душу, власні сили, час та ресурси у цю справу!".

"Це ціла команда чудових і небайдужих людей: Рута Діаманте, Оксана Січко, Уілдіс Бікіс, Богдан Тимків, Хотинцьс Гіртс, Пумпішс Харальд та Вітоліньш Марціш.

І це не одноразова акція! Ми беремо ліцей під свій патронат, і це лише перший етап нашої стратегії сприяння та підготовки майбутньої еліти Збройних Сил, зокрема Військово-морського флоту", — зазначила Заступниця Голови Верховної Ради України.

Також вона повідомила, що один із подарованих автобусів до 30 місць буде використовуватися для здійснення перевезення ліцеїстів в тренувальні центри й табори в межах України, а інший — магістральний, для поїздок на стажування за кордон, зокрема, в Латвію.

"В наших планах організувати ліцеїстам практику на Балтійському флоті. Будемо сприяти цьому на рівні парламентської дипломатії! Вірю, що український прапор знову замайорить над Севастополем, а ліцей повернеться до себе додому", — наголосила Олена Кондратюк, додавши, що "щаслива, що вдалось зробити неймовірну справу!".