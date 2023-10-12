Будет мокро, но тепло: прогноз погоды на пятницу 13

В некоторых регионах Украины ожидается ветреная погода

В Украине продолжает держаться холодная погода. Конец рабочей недели в добавок к этому будет еще и дождливым.

Прогнозом на пятницу, 13 октября, специально для "Телеграф" поделился синоптик и кандидат географических наук Игорь Кибальчич. По его словам, жителям практических всех регионов лучше приготовить зонтики.

Так, осадки прогнозируют на всей территории страны, кроме южного региона. Но дожди будут не сильными, умеренными. Также ожидаются порывы ветра на западе от 5 до 10 м/с.

Ночью температура воздуха повысится +7…+12 градусов, а днем будет колебаться от +14 до +19 градусов. На юге будет теплее всего — днем столбики ртутных термометров покажут местами +20…+22 °С.

Подробнее о прогнозе до конца следующей недели можно узнать в материале "Телеграфа": "От бабьего лета к мокрому снегу: синоптик предупредил о погодных качелях в Украине".

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