Единственный товар, который Украина еще долго будет поставлять в Россию, – это трупы их солдат – военнослужащий Юрий Гудыменко

Глава ОО "Украинское объединение "Мрия" рассказал о важных вопросах

Война в Украине объединила общество по многим критическим вопросам. Религиозный и территориальный вопросы о "востоке и западе" уже не являются точками раскола общественного мнения.

Об этом на международном форуме Via Carpatia в Ивано-Франковске рассказал военнослужащий и глава ОО "Украинское объединение "Мрия" Юрий Гудыменко.

"О каких потенциальных расколах внутри общества мы вообще можем говорить? Всегда в независимой Украине был языковой вопрос — сейчас он начинает закрываться. Потому что украинцы не на уровне законодательства, а на уровне собственного осознания воспринимают украинский язык как родной. Религиозный вопрос стоит сейчас, но я не вижу раскола в этом. Большинство украинцев поддерживают идею украинских церквей. Территориальный раскол на восток и запад, который долгое время нам навязывали, утратил актуальность, а восток и юг фактически теряют свое место, которое имели до войны", — отметил Юрий Гудыменко.

По словам военного, большая часть юго-восточной территории оккупирована и травмирована, уничтожены предприятия, заминированы, миллионы людей уехали.

"Такие экономически мощные до войны регионы, как Запорожье и Харьковщина, еще долго не будут торговать с Россией. Единственный товар, который мы будем туда поставлять, — это трупы российских солдат. Соответственно, я вижу у нас возможные два раскола, один из них политический. В Америке во время реабилитации после ранения я понял, что для них критически важно, какую партию ты поддерживаешь. Эта угроза может быть у нас. Второй вопрос — это пока менее заметный раскол между ветеранской и гражданской средой. Сейчас я вынужден констатировать, что мы к этому движемся, потому что сама идеология государства предполагает, что ветераны будут вступать в конфликт с государством и гражданским населением. Поэтому призываю обращать внимание на необходимость изменений в ветеранском законодательстве и отношении общества к ветеранам", — подытожил Гудыменко.