Єдиний товар, який Україна ще довго поставлятиме в Росію, — це трупи їхніх солдатів — військовослужбовець Юрій Гудименко

Голова ГО "Українське об’єднання "Мрія" розповів про важливі питання

Війна в Україні об’єднала суспільство навколо багатьох критичних питань. Релігійне і територіальне питання про "схід і захід" вже не є точками розколу громадської думки.

Про це на міжнародному форумі Via Carpatia в Івано-Франківську розповів військовослужбовець і голова ГО "Українське об’єднання "Мрія" Юрій Гудименко.

"Про які потенційні розколи всередині суспільства ми взагалі можемо говорити? Завжди в незалежній Україні було мовне питання — зараз воно починає закриватися. Тому що українці не на рівні законодавства, а на рівні власного усвідомлення сприймають українську мову як рідну. Релігійне питання стоїть зараз, але я не бачу розколу в цьому. Більшість українців підтримує ідею українських церков. Територіальний розкол на схід і захід, який тривалий час нам нав'язували, втратив актуальність, а схід і південь фактично втрачають своє місце, яке мали до війни", — наголосив Юрій Гудименко.

За словами військового, велика частина південно-східної території окупована й травмована, знищені підприємства, заміновані, мільйони людей виїхали.

"Такі економічно потужні до війни регіони, як Запоріжжя і Харківщина, ще довго не торгуватимуть з Росією. Єдиний товар, який ми будемо туди поставляти, — це трупи російських солдатів. Відповідно, я вбачаю в нас можливі два розколи, один з них політичний. В Америці під час реабілітації після поранення я зрозумів, що для них критично важливо, яку партію ти підтримуєш. Ця загроза може бути в нас. Друге питання — це поки менш помітний розкол між ветеранським і цивільним середовищем. Зараз я змушений констатувати, що ми до цього рухаємося, бо сама ідеологія держави передбачає, що ветерани будуть вступати в конфлікт з державою і цивільним населенням. Тому закликаю звертати увагу на необхідності змін до ветеранського законодавства і відношення суспільства до ветеранів", — підсумував Гудименко.