Григорий Козловский: помогать украинским воинам наша главная задача

Григорий Козловский и ФК "Рух" присоединились к проекту по реабилитации раненых военнослужащих

На территории Академии ФК "Рух" и комплекса Emily в Винниках при поддержке известного львовского мецената и бизнесмена Григория Козловского развернулся проект "Понад усе". Целью этого проекта является лечение и реабилитация раненых военных и гражданских украинцев. Вместе с "Рухом" эту инициативу также развивают "Украинская спортивная клиника" и известные спортсмены, в частности легенда украинского футбола Александр Шовковский.

Полномасштабное военное вторжение рф в Украину, активные боевые действия и большое количество раненых, обусловили мощное развитие реабилитации. Однако, реабилитация в результате боевых травм требует разработки инновационных подходов к восстановлению раненых и привлечения всех возможных ресурсов для восстановления физического и ментального здоровья украинских защитников.

Важное значение имеет не только медицинская помощь, но и реабилитация военнослужащих

"Количество раненых в результате полномасштабной войны с рф достигло уже более 100 тысяч военных. Многие воины получают ранения различной степени тяжести. Конечно, им оказывается первая медицинская помощь в военных госпиталях и больницах. Но, важное значение имеет не только медицинская помощь, но и реабилитация военнослужащих для полного восстановления здоровья и возможности полноценно работать и жить в обществе. И это не только физическая, но и психологическая реабилитация.

Реабилитация военнослужащих после ранений требует длительного времени. Важным для реабилитации военных является правильный подход. Это и правильно подобранные специалистами реабилитационные мероприятия, и комфортное перенесение процедур и соответствующий результат. Это комплексная проблема, и это то, чему мы сейчас должны уделять наши усилия и внимание, чтобы помочь нашим бойцам стать на ноги, в буквальном и переносном смыслах. Ведь проблемы реабилитации и возвращения к мирной жизни военнослужащих является вопросом национальной безопасности" — отметил львовский меценат и бизнесмен Григорий Петрович Козловский.

Основатель и руководитель проекта "Украинская спортивная клиника" Олег Касатка рассказал, что Григорий Козловский , "желто-черные" и БО "Фонд помощи Украине "Рух у майбутнє" с энтузиазмом откликнулись на инициативу по реабилитации раненых военнослужащих. А ресурсы клуба и его основателя гарантируют хороший уровень сервиса и предоставления нашим защитникам той помощи, в которой они нуждаются. В комплексе Emily и на Академии "Руха" есть все необходимое для восстановления пострадавших.

Легенда украинского футбола Александр Шовковский и руководитель проекта "Украинская спортивная клиника" Олег Касатка

Сегодня помощь специалистов получили 54 украинца, а 37 из них проходили лечение и реабилитацию на базе Академии движения.

Исполнительный директор БО "Фонд помощи Украине "Движение в будущее" Олег Шпур отметил, что "Движение" всегда поддерживает инициативы, которые призваны поддержать военных.

"Наша задача – в течение года обеспечить проживание и реабилитацию более сотни раненых военных. Важно обеспечить этих ребят всем необходимым, ведь они защищают нашу страну, а мы должны им помочь в этом", – подытожил Олег Шпур.

Военные рассказывают, что инициатива "Больше всего" вместе с ФК "Рух" и его основатель Григорий Петрович Козловский помогли им пройти реабилитацию и качественно восстановиться от травм и ранений. Также бойцы отметили профессионализм врачей, современное оборудование и отличные условия для восстановления здоровья.

Врачи подбирают для каждого индивидуальный комплекс упражнений

"Здесь очень профессиональные врачи, которые знают свою работу и умеют подобрать для каждого индивидуальный комплекс упражнений. Хочу поблагодарить Григория Козловского, коллектив "Украинской спортивной клиники" и всех, кто меня поддерживал. Я должен был ехать за границу, но подумал, что здесь условия ничем не хуже, а может даже и лучше. Здесь все необходимые аппараты и тренажеры, которые были нужны мне для курса реабилитации", — сказал боец полка "Азов" Кшиштоф Мушак.

По инициативе президента ФК "Рух" Григория Козловского раненый боец полка "Азов" Кшиштоф Мушак проходит полную реабилитацию на базе футбольного клуба "Рух", что является лишним свидетельством единства в борьбе с оккупантами.

Григорий Козловский, узнав о проблемах нашего героя-защитника, не колеблясь предложил ему воспользоваться услугами клубного медицинского центра.

"У Кшиштофа — травма тяжелая, но перспектива вернуть функцию раненой ноги действительно реальна. Это — долгосрочная программа. Он пройдет несколько курсов лечения, во время которых мы сможем значительно восстановить функцию ноги", — отметил гендиректор УСК Олег Касатка.

А Григорий Петрович Козловский резюмировал на оптимистической ноте: "Думаю, через год мы с Кшиштофом еще сыграем в футбол".