Григорій Козловський: допомагати українським воїнам наше головне завдання

Григорій Козловський та ФК "Рух" долучились до проєкту з реабілітації поранених військовослужбовців

На території Академії ФК "Рух" та комплексу Emily у Винниках за підтримки відомого львівського мецената та бізнесмена Григорія Козловського розгорнувся проєкт "Понад усе". Метою цього проєкту є лікування та реабілітація поранених військових і цивільних українців. Разом із "Рухом" цю ініціативу також розвивають "Українська спортивна клініка" і відомі спортсмени, зокрема легенда українського футболу Олександр Шовковський.

Повномасштабне воєнне вторгнення рф в Україну, активні бойові дії та велика кількість поранених, зумовили потужний розвиток реабілітації. Втім, реабілітація внаслідок бойових травм вимагає розробки інноваційних підходів до відновлення поранених та залучення всіх можливих ресурсів для відновлення фізичного та ментального здоров’я українських захисників.

Важливе значення має не тільки медична допомога, а й реабілітація військовослужбовців

"Кількість поранених внаслідок повномасштабної війни з рф сягнула вже понад 100 тисяч військових. Багато воїнів отримують поранення різного ступеня важкості. Звичайно, їм надається перша медична допомога у військових госпіталях та лікарнях. Але, важливе значення має не тільки медична допомога, а й реабілітація військовослужбовців для повного відновлення здоров’я та можливості повноцінно працювати й жити в суспільстві. І це не лише фізична, а й психологічна реабілітація.

Реабілітація військовослужбовців після поранень потребує тривалого часу. Важливим для реабілітації військових є правильний підхід. Це і правильно підібрані фахівцями реабілітаційні заходи, і комфортне перенесення процедур та відповідний результат. Це комплексна проблема, і це те, чому ми зараз маємо приділяти наші зусилля та увагу, щоб допомогти нашим бійцям стати на ноги, у буквальному та переносному сенсах. Адже проблеми реабілітації та повернення до мирного життя військовослужбовців є питанням національної безпеки", — зазначив львівський меценат та бізнесмен Григорій Петрович Козловський.

Засновник та керівник проєкту "Українська спортивна клініка" Олег Касатка розповів, що Григорій Козловський , "жовто-чорні" та БО "Фонд допомоги Україні "Рух у майбутнє" з ентузіазмом відгукнулись на ініціативу з реабілітації поранених військовослужбовців. А ресурси клубу та його засновника гарантують хороший рівень сервісу і надання нашим захисникам тієї допомоги, якої вони потребують. В комплексі Emily та на Академії "Руху" є все необхідне для відновлення постраждалих.

Легенда українського футболу Олександр Шовковський та керівник проєкту "Українська спортивна клініка" Олег Касатка

Сьогодні допомогу спеціалістів отримали 54 українці, а 37 з них проходили лікування та реабілітацію на базі Академії "Руху".

Виконавчий директор БО "Фонд допомоги Україні "Рух у майбутнє" Олег Шпур зазначив, що "Рух" завжди підтримує ініціативи, які мають на меті підтримати військових.

"Наше завдання – протягом року забезпечити проживання та реабілітацію понад сотні поранених військових. Важливо забезпечити цих хлопців всім необхідним, адже вони боронять нашу країну, а ми повинні їм допомогти у цьому", – підсумував Олег Шпур.

Військові розповідають, що ініціатива "Понад усе" разом за ФК "Рух" та його засновник Григорій Петрович Козловський допомогли їм пройти реабілітацію та якісно відновитись від травм та поранень. Також бійці відмітили професіоналізм лікарів, сучасне обладнання та чудові умови для відновлення здоров’я.

Лікарі підбирають для кожного індивідуальний комплекс вправ

"Тут дуже професійні лікарі, які знають свою роботу та вміють підібрати для кожного індивідуальний комплекс вправ. Хочу подякувати Григорію Козловському, колективу "Української спортивної клініки" та всім, хто мене підтримував. Я мав їхати за кордон, але подумав, що тут умови нічим не гірші, а може навіть і кращі. Тут всі необхідні апарати та тренажери, які були потрібні мені для курсу реабілітації", – сказав боєць полку "Азов" Кшиштоф Мушак.

За ініціативи президента ФК "Рух" Григорія Козловського поранений боєць полку "Азов" Кшиштоф Мушак проходить повну реабілітацію на базі футбольного клубу "Рух", що є зайвим свідченням єдності у боротьбі з окупантами.

Григорій Козловський, дізнавшись про проблеми нашого героя-захисника, не вагаючись запропонував йому скористатися послугами клубного медичного центру.

"У Кшиштофа — травма тяжка, але перспектива повернути функцію пораненої ноги справді існує. Це — довгострокова програма. Він пройде кілька курсів лікування, під час яких ми зможемо значно відновити функцію ноги", — наголосив гендиректор УСК Олег Касатка.

А Григорій Петрович Козловський резюмував на оптимістичній ноті: "Думаю, за рік ми із Кшиштофом ще зіграємо у футбол".

А Григорій Петрович Козловський резюмував на оптимістичній ноті: "Думаю, за рік ми із Кшиштофом ще зіграємо у футбол".