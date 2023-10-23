Как крупные компании помогают военнослужащим – пример "Интерпайпа"

Обеспечению военнослужащих ВСУ на фронте способствуют не только волонтеры, но и крупные промышленные компании: своих работников, призванных в ряды ВСУ, они снабжают авто, дронами, тепловизорами, рациями, бронежилетами, зарядными батареями, фонарями и спальниками, военной формой и обувью, а также продуктами и т.д. Об этом говорится в репортаже Forbes о штабе помощи бойцам компании "Интерпайп".

В частности, в "Интерпайпе" рассказали, что прежде чем передавать каски для своих работников на фронт, производят их "отстрел" с целью проверки на прочность. Раз в 10-14 дней менеджер гуманитарного штаба компании связывается с каждым из своих 150-200 мобилизованных "подопечных", выясняя потребности в технике, одежде, еде, бытовых принадлежностях.

Отдел закупок компании заказывает необходимые вещи, отправляемые на склад. Дежурный по составу собирает посылки – по 15-20 в день, а служба транспорта помогает везти их на "Новую почту" или передать в руки адресатам.

Всего в рядах ВСУ с 2014 года отслужили более 7 тыс. человек, которые до войны работали на мощностях компании "Интерпайп" в Новомосковске, Днепре и Никополе. 941 из них – действующие военные. 46 бойцов погибли, 44 уже демобилизовались.