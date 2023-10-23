Як великі компанії допомагають військовослужбовцям – приклад "Інтерпайпу"

Забезпеченню військовослужбовців ЗСУ на фронті сприяють не тільки волонтери, а й великі промислові компанії: своїх працівників, призваних до лав ЗСУ, вони забезпечують авто, дронами, тепловізорами, раціями, бронежилетами, зарядними батареями, ліхтарями і спальниками, військовою формою і взуттям, а також продуктами тощо. Про це йдеться в репортажі Forbes про штаб допомоги бійцям компанії "Інтерпайп".

Зокрема, в "Інтерпайпі" розповіли, що перш ніж передавати каски для своїх працівників на фронт, здійснюють їх "відстріл" з метою перевірки на міцність. Раз на 10-14 днів менеджер гуманітарного штабу компанії зв'язується з кожним зі своїх 150-200 мобілізованих "підопічних", з'ясовуючи потреби щодо техніки, одягу, їжі, побутового приладдя.

Відділ закупівель компанії замовляє необхідні речі, які відправляються на склад. Черговий по складу збирає посилки – по 15-20 на день, а служба транспорту допомагає везти їх на "Нову пошту" або в руки адресатам.

Загалом у лавах ЗСУ з 2014 року відслужили понад 7 тис. чоловіків, які до війни працювали на потужностях компанії "Інтерпайп" у Новомосковську, Дніпрі та Нікополі. 941 з них – діючі військові. 46 бійців загинуло, 44 вже демобілізувалися.