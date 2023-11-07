Если мы не реформируем в Украине советскую армию, мы проиграем — Юрий Гудыменко

Наш единственный путь выживания — прогрессировать быстрее, чем враг, уверен военнослужащий

Преимущество в воздухе, новейшие технологические подходы могут стать опорой украинской армии в позиционной войне с агрессором. Но не менее важна на пути к победе реорганизация советской бюрократической системы в военном деле.

Об этом военнослужащий и глава ОО "Украинское объединение "Мрия" Юрий Гудыменко рассказал в интервью с Евгенией Кутновой на канале "Фабрика Новостей".

"Статья Залужного — абсолютная правда. Хорошо, что у кого-то есть политическая ответственность, чтобы эту правду сказать откровенно. У нас есть проблема с мощным вооружением России, мобилизацией врага. Нам необходимо изменить правила игры. Нам нужны средства борьбы с российским РЭБом, огромное количество боевых дронов, потому что они отрабатывают, как малый ATACMS. Наша задача — уничтожить наибольшее количество их техники и артиллерии. Нам нужно все, что является преимуществом России: артиллерия, снаряды и люди. И авиация не в гомеопатических целях, а в таких, которые смогут изменить ход войны", — уверяет Юрий Гудыменко.

По словам военного, Россия использует не только человеческий ресурс как "пушечное мясо" — они действительно пытаются повысить производство танков, дальнобойных ракет, "шахедов", у них мощная связка по "ланцетам", беспилотникам. Они достаточно эффективно работают и прогрессируют в этом.

"Наш единственный путь выживания — прогрессировать быстрее, чем они. Это касается не только вооружения, закупок, но и перезапуска системы мобилизации. Уже все об этом кричат: военные, Третья штурмовая, эксперты, что нам нужно менять подходы к мобилизации. Маленькая советская армия не победит большую советскую армию. Маленькая технологическая армия способна победить большую советскую, а для этого надо отказываться от многих вещей, к которым привыкли генералы и полковники: все эти бесконечные отчеты, бумаги, бюрократия. Это тяжело. Армия — огромная структура. Это не корпорация, в которой, если не нравится работник, его увольняют. В армии все долго, а нам нужно, чтобы было быстро и эффективно. Если мы не запустим реорганизацию всего процесса, мы проиграем", — подчеркнул Юрий Гудыменко.