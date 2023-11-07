Якщо ми не реформуємо в Україні радянську армію, ми програємо — Юрій Гудименко

Наш єдиний шлях виживання — прогресувати швидше, ніж ворог, впевнений військовослужбовець

Перевага в повітрі, новітні технологічні підходи можуть стати опорою для української армії в позиційній війні з агресором. Але не менш важливою на шляху до перемоги є реорганізація радянської бюрократичної системи у військовій справі.

Про це військовослужбовець і голова ГО "Українське об’єднання "Мрія" Юрій Гудименко розповів в інтерв’ю з Євгенією Кутновою на каналі "Фабрика Новин".

"Стаття Залужного — абсолютна правда. Добре, що хоть в когось є політична відповідальність, щоб цю правду сказати відверто. В нас є проблема з потужним озброєнням Росії, мобілізацією ворога. Нам необхідно змінити правила гри. Нам потрібні засоби боротьби з російським РЕБом, величезна кількість бойових дронів, бо вони відпрацьовують, як малий ATACMS. Наше завдання — винищити якнайбільшу кількість їхньої техніки та артилерії. Нам треба все те, що є перевагою Росії: артилерія, снаряди та люди. І авіація не в гомеопатичних цілях, а в таких, що зможуть змінити хід війни", — запевняє Юрій Гудименко.

За словами військового, Росія використовує не тільки людський ресурс як "гарматне м'ясо" — вони дійсно намагаються підвищити виробництво танків, далекобійних ракет, "шахедів", в них потужна зв'язка по "ланцетах", безпілотниках. Вони достатньо ефективно працюють і прогресують в цьому.

"Наш єдиний шлях виживання — прогресувати швидше, ніж вони. Це стосується не тільки озброєння, закупівель, а й перезапуску системи мобілізації. Вже всі про це кричать: військові, Третя штурмова, експерти, що нам потрібно змінювати підходи до мобілізації. Маленька радянська армія не переможе велику радянську армію. Маленька технологічна армія здатна перемогти велику радянську. А для цього треба відмовлятися від багатьох речей, до яких звикли генерали і полковники: всі ці нескінченні звіти, папери, бюрократія. Це важко. Армія — величезна структура. Це не корпорація, в якій, якщо не подобається працівник, його звільняють. В армії все довго, а нам потрібно, щоб було швидко та ефективно. Якщо ми не запустимо реорганізацію всього процесу, ми програємо", — підкреслив Юрій Гудименко.