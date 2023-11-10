В Киеве пробовали редкие марочные вина крымской "Массандры"

Целью мероприятия было показать, что Крым — это Украина, и украинцы ожидают освобождения предприятия от российской оккупации

Корпорация "Укрвинпром" устроила 9 ноября дегустацию марочных вин крымского производителя "Массандра" 1955—2019 годов выпуска. Участники предвкушали всемирно известный "Мускат белый Красного камня", кагор "Южнобережный", хересы "Массандры", красный портвейн "Ливадия" и другую продукцию многолетней выдержки этого предприятия. Теперь ее можно найти только в частных коллекциях.

"Для нас завод "Массандра" всегда будет украинским, и мы ждем освобождения Крыма и возвращения этого уникального предприятия домой, в родную Украину", — прокомментировал генеральный директор корпорации "Укрвинпром" Владимир Кучеренко.

Дегустацию сопровождал генеральный директор Национального производственно-аграрного объединения "Массандра" и Герой Украины Николай Бойко, возглавлявший предприятие в 1987—2015 годах. В феврале 2015 года Следственный комитет российской федерации обвинил его в злоупотреблении должностными полномочиями, а российские оккупационные власти Крыма отстранили его от должности.

Дегустацию сопровождал генеральный директор Национального производственно-аграрного объединения "Массандра" и Герой Украины Николай Бойко

"Признание винодельческой продукции Массандры в мире и ее расцвет пришелся именно на годы независимости Украины — 1991— 2014. В этот период предприятие было прибыльным, не имело текучки кадров, а экспорт в страны с высокой винодельческой культурой достиг 60%, что является показателем признания и высокого качества наших вин", — отметил Николай Бойко.

Дегустация символизировала важность Массандры для Украины. Она была проведена накануне Дня виноградаря и винодела, утвержденного президентом Украины Владимиром Зеленским с целью признания труда виноделов, его важности для экономики страны и отстаивания "экономического национализма" на мировых рынках.