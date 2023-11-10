У Києві куштували рідкісні марочні вина кримської "Масандри"

Захід мав на меті показати, що Крим — це Україна, і українці очікують звільнення підприємства від російської окупації

Корпорація "Укрвинпром" влаштувала 9 листопада дегустацію марочних вин кримського виробника "Масандра" 1955—2019 років випуску. Учасники смакували всесвітньо відомий "Мускат білий Червоного каменя", кагор "Південнобережний", хереси "Масандри", червоний портвейн "Лівадія" та іншу продукцію багаторічної витримки цього підприємства. Наразі її можна знайти лише в приватних колекціях.

"Для нас завод "Масандра" завжди буде українським і ми чекаємо звільнення Криму та повернення цього унікального підприємства додому, в рідну Україну", — прокоментував генеральний директор корпорації "Укрвинпром" Володимир Кучеренко.

Дегустацію супроводжував генеральний директор Національного виробничо-аграрного об'єднання "Масандра" та Герой України Микола Бойко, який очолював підприємство в 1987—2015 роках. У лютому 2015-го Слідчий комітет російської федерації звинуватив його у зловживанні службовими повноваженнями, а російська окупаційна влада Криму усунула його з посади.

Дегустацію супроводжував генеральний директор Національного виробничо-аграрного об'єднання "Масандра" та Герой України Микола Бойко

"Визнання виноробної продукції Масандри в світі та її розквіт прийшовся саме на роки незалежності України — 1991—2014. У цей період підприємство було прибутковим, не мало плинності кадрів, а експорт до країн з високою виноробною культурою досяг 60%, що є показником визнання та високої якості наших вин", — зазначив Микола Бойко.

Дегустація символізувала важливість Масандри для України. Вона була проведена напередодні Дня виноградаря та винороба, який був затверджений президентом України Володимиром Зеленським з метою визнання праці виноробів, її важливості для економіки країни та відстоювання "економічного націоналізму" на світових ринках.