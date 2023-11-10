После войны ГАСУ может прийти к мэрам из-за денег на ВСУ, многие не хотят брать на себя ответственность, — мэр Житомира Сухомлин

Главы общин не хотят брать на себя ответственность за закупки для ВСУ, поскольку Госаудитслужба позже сможет сказать, что это убыток. Об этом в интервью LIGA.net заявил мэр Житомира Сергей Сухомлин, передает Цензор.НЕТ.

Городской голова поддерживает изъятие военного НДФЛ из бюджета общин.

"Если бы все общины направляли НДФЛ на нужды военных, я бы тогда мог отстаивать позицию оставить эти средства на местах. Даже когда было голосование среди мэров – забрать или оставить, я воздержался. Единственный, кто воздержался. Я понимаю, что стране действительно нужно перейти на военные рельсы. Но этот НДФЛ должен идти, безусловно, не просто в госбюджет, а на военные нужды. Это однозначно", — объяснил он.

По словам Сухомлина, более 60% военного НДФЛ оставалось на счетах. На нужды военных тратилось примерно 40% в среднем по Украине.

"Здесь я не хочу никого обвинять. Потому что когда мы закупаем товары и в казначейство идет платежка на закупку "мавиков" или другого, то у нас есть письмо от заместителя министра финансов, которое говорит: извините, это не полномочия местного самоуправления".

Я понимаю, что после войны к нам придет аудиторская служба (ГАСУ. – Ред.) и скажет, что эти все миллиарды, которые использовали для армии, – это ущерб общине, потому что это не ваши полномочия. И это тоже верно. И я представляю себя на месте многих глав общин. Они тоже не хотят брать на себя эту ответственность. Зачем это им делать? Чтобы потом уголовные дела были?» — сказал мэр Житомира.

Напомним, ранее сообщалось, что Госаудитслужба требует от предприятий вернуть прибыль на оборонных закупках и угрожает судом. В ГАСУ считают, что прибыль оборонных предприятий, поставщиков МО и других сил безопасности и обороны за 2022 год является ущербом государству.

При этом 21 сентября Верховная Рада приняла постановление №10071, фактически отменяющее выводы ГАСУ, согласно которым вся прибыль всех поставщиков Минобороны — в том числе критически важного для фронта оружия — расценивается как "убытки государства".