Після війни ДАСУ може прийти до мерів через кошти на ЗСУ, багато хто не хоче брати на себе відповідальність, - мер Житомира Сухомлин

Голови громад не хочуть брати на себе відповідальність за закупівлі для ЗСУ, оскільки Держаудитслужба пізніше зможе сказати, що це є збитком. Про це в інтерв'ю LIGA.net заявив мер Житомира Сергій Сухомлин, інформує Цензор.НЕТ.

Очільник міста підтримує вилучення військового ПДФО з бюджету громад.

"Якби всі громади спрямовували ПДФО на потреби військових, я б тоді міг обстоювати позицію залишити ці кошти на місцях. Навіть коли було голосування серед мерів – забрати чи залишити, я утримався. Єдиний, хто утримався. Я розумію, що країні дійсно потрібно перейти на військові рейки. Але цей ПДФО має йти, безумовно, не просто в держбюджет, а на військові потреби. Це однозначно", — пояснив він.

За словами Сухомлина, понад 60% від військового ПДФО залишалося на рахунках. На потреби військових витрачалося приблизно 40% в середньому по Україні.

"Тут я не хочу нікого звинувачувати. Бо коли ми закуповуємо товари і в казначейство йде платіжка на закупівлю "мавіків" чи іншого, то в нас є лист від заступника міністра фінансів, який каже: вибачте, це не повноваження місцевого самоврядування.

Я розумію, що після війни до нас прийде аудиторська служба (ДАСУ. – Ред.) і скаже, що оці всі мільярди, які використали для армії, – це збитки громаді, бо це не ваші повноваження. І це теж правда. І я уявляю себе на місці багатьох голів громад. Вони теж не хочуть брати на себе цю відповідальність. Навіщо їм це робити? Щоб потім кримінальні справи були?" — сказав мер Житомира.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Держаудитслужба вимагає від підприємств повернути прибуток на оборонних закупівлях та погрожує судом. У ДАСУ вважають, що прибуток оборонних підприємств, постачальників МО та інших сил безпеки та оборони за 2022 рік є збитком державі.

При цьому 21 вересня Верховна Рада прийняла постанову №10071, яка фактично скасовує висновки ДАСУ, згідно з якими весь прибуток всіх постачальників Міноборони — в тому числі критично важливої для фронту зброї — розцінюється як "збитки держави".