Покупаем украинское для ВСУ! Как будет работать новое Агентство по тыловым закупкам

Политик, общественный деятель Геннадий Кривошея рассказал о поддержке отечественных производителей

Покупаем украинское для ВСУ!

Меньше месяца назад вместе с Татьяной Николаенко мы встретились с главой ассоциации легкой промышленности Татьяной Изовит.

Одним из важных вопросов, который мы тогда обсуждали, был вопрос поддержки именно отечественных производителей.

В первую очередь это касалось именно закупок Министерства обороны Украины.

Мы четко понимаем, что поддержка украинского товаропроизводителя важна, в частности, в период военного положения.

Нам критически нужно поддерживать собственное производство, предоставлять соответствующие рабочие места, платить налоги, привлекать инвестиции и таким образом поддерживать экономику.

И вот уже сегодня у нас было большое совещание в Министерстве под руководством Дмитрия Клименкова с представителями (производителями) легкой промышленности.

Говорить, что все было тихо и спокойно, не стану.

Была оживленная и серьезная дискуссия.

Производители высказали свои замечания, пожелания и относително планирования закупок, и относительно наработки новых еще более прозрачных правил во время проведения торгов.

Мнение производителей было услышано, осталось только его реализовать…

Среди важного, что сегодня обсуждали, был и вопрос, каким образом будет работать новое Агентство по тыловым закупкам.

Члены Общественного антикоррупционного совета при МОУ неоднократно предоставляли свои предложения по их работе. Ведь от качества работы агентства будет зависеть все тыловое обеспечение, начиная от продуктов питания и заканчивая одеждой.

Теперь ожидаем от руководства агентства презентации. У нас ведь еще много вопросов, а ответов мало.

А пока по инициативе нашего члена антикоррсовета Александра Геращенко договорились о создании рабочей группы при агентстве с целью привлечения представителей бизнеса разных сфер для обсуждения планов работы на 2024 год.

Мы хотим, чтобы агентство обязательно учло те коррупционные риски и ошибки, которые были допущены раньше, и больше их не повторяло…

Так что планов и работы много.

Ждем их реализации.

Источник: Facebook-страница Геннадия Кривошеи