Купуємо українське для ЗСУ! Як буде працювати нова Агенція з питань тилових закупівель

Політик, громадський діяч Геннадій Кривошея розповів про підтримку вітчизняних виробників

Купуємо українське для ЗСУ!

Менше місяця тому разом з Тетяна Ніколаєнко ми зустрілись з головою асоціації легкої промисловості Татьяной Изовит.

Одним із важливих питань яке ми тоді обговорювали, це питання підтримки саме вітчизняних виробників.

В першу чергу це стосувалось саме закупівель Міністерства оборони України.

Ми чітко розуміємо що підтримка українського товаровиробника є важливою, зокрема, в період воєнного стану.

Нам критично потрібно підтримувати власне виробництво, надавати відповідні робочі місця, сплачувати податки, залучати інвестиції і таким чином підтримувати економіку.

І от вже сьогодні ми мали велику нараду в Міністерстві під керівництвом Дмитра Клименкова з представниками (виробниками) легкої промисловості.

Говорити, що все було тихо і спокійно, не буду.

Була жвава і серйозна дискусія.

Виробники висловили свої застереження, побажання і щодо планування закупівель, і щодо напрацювання нових ще більш прозорих правил під час проведення торгів.

Думка виробників була почута, залишилось лише її реалізувати…

Серед важливого, що сьогодні обговорювали було і питання, яким чином буде працювати нова Агенція з питань тилових закупівель.

Члени Громадської антикорупційної ради при МОУ неодноразово надавали свої пропозиції щодо їхньої роботи. Адже від якості роботи агенції буде залежати все тилове забезпечення, починаючи від продуктів харчування і закінчуючи одягом…

Наразі очікуємо від керівництва агенції презентації. Адже у нас ще багато питань, а відповідей замало.

А поки, за ініціативою нашого члена антикорради Олександра Геращенка домовились про створення робочої групи при агенції з метою залучення представників бізнесу різних сфер, для обговорення планів роботи на 2024 рік.

Ми хочемо щоб агенція обовʼязково врахувала ті корупційні ризики та помилки які були допущені раніше і більше їх не повторювала…

Отож планів і роботи багато.

Чекаємо на їхню реалізацію.

Джерело: Facebook-сторінка Геннадія Кривошеї