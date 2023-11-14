Купуємо українське для ЗСУ! Як буде працювати нова Агенція з питань тилових закупівель
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Політик, громадський діяч Геннадій Кривошея розповів про підтримку вітчизняних виробників
Купуємо українське для ЗСУ!
Менше місяця тому разом з Тетяна Ніколаєнко ми зустрілись з головою асоціації легкої промисловості Татьяной Изовит.
Одним із важливих питань яке ми тоді обговорювали, це питання підтримки саме вітчизняних виробників.
В першу чергу це стосувалось саме закупівель Міністерства оборони України.
Ми чітко розуміємо що підтримка українського товаровиробника є важливою, зокрема, в період воєнного стану.
Нам критично потрібно підтримувати власне виробництво, надавати відповідні робочі місця, сплачувати податки, залучати інвестиції і таким чином підтримувати економіку.
І от вже сьогодні ми мали велику нараду в Міністерстві під керівництвом Дмитра Клименкова з представниками (виробниками) легкої промисловості.
Говорити, що все було тихо і спокійно, не буду.
Була жвава і серйозна дискусія.
Виробники висловили свої застереження, побажання і щодо планування закупівель, і щодо напрацювання нових ще більш прозорих правил під час проведення торгів.
Думка виробників була почута, залишилось лише її реалізувати…
Серед важливого, що сьогодні обговорювали було і питання, яким чином буде працювати нова Агенція з питань тилових закупівель.
Члени Громадської антикорупційної ради при МОУ неодноразово надавали свої пропозиції щодо їхньої роботи. Адже від якості роботи агенції буде залежати все тилове забезпечення, починаючи від продуктів харчування і закінчуючи одягом…
Наразі очікуємо від керівництва агенції презентації. Адже у нас ще багато питань, а відповідей замало.
А поки, за ініціативою нашого члена антикорради Олександра Геращенка домовились про створення робочої групи при агенції з метою залучення представників бізнесу різних сфер, для обговорення планів роботи на 2024 рік.
Ми хочемо щоб агенція обовʼязково врахувала ті корупційні ризики та помилки які були допущені раніше і більше їх не повторювала…
Отож планів і роботи багато.
Чекаємо на їхню реалізацію.
Джерело: Facebook-сторінка Геннадія Кривошеї