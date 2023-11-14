В Украине впервые запустят научный цирк: подробности

Программа цирка состоит из двух частей

С 28 ноября Музей науки МАН вместе с торгово-развлекательным центром Gulliver запускают первый в Украине научный цирк. Вход безвозмездный при условии предварительной регистрации.

Программа цирка состоит из двух частей. Первое — научное шоу "Атом в действии", которое демонстрирует интересные преобразования бытовых предметов и раскрывает секреты известных фокусов. Вторая – свободный обзор экспонатов и взаимодействие с ними в собственном темпе. К примеру, здесь посетители больше узнают о природе оптических иллюзий.

"Предыдущий опыт интерактивного музея показал невероятный спрос на интересную науку, и мы счастливы анонсировать новый научный формат, который будет доступен для наших посетителей впервые в Украине. Тем более скоро рождественские праздники и зимние каникулы, поэтому приглашаем всех проводить время вместе, узнавая интересную науку", — прокомментировала открытие научного цирка директор по маркетингу ТРЦ Gulliver Екатерина Жураковская.

Директор Музея науки МАН Мария Дуброва рассказала, что первая часть программы возбуждает эмоции, а вторая позволяет осмыслить информацию. "Эта выставка уникальна по своему контенту и подаче. Мы с Музеем науки планируем объехать с ней еще около 10 городов Украины в течение года", — рассказывает она.

Посетить научный цирк можно безвозмездно при условии предварительной регистрации. Для этого перейдите по ссылке, выберите событие календаря, заполните форму регистрации и нажмите "Забронировать".

Научный цирк будет работать до конца января на 4 этаже ТРЦ Gulliver. Адрес: Спортивная площадь, 1-А. Время работы: с 12:00 до 17:00. Понедельник и вторник – выходные.

Для безопасности посетителей на территории комплекса есть укрытие – на паркинге Р-1.

Информационными партнерами проекта стали: Наш Киев, Ты Киев и mind.ua.