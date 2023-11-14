В Україні вперше запустять науковий цирк: подробиці

Програма цирку складається з двох частин

З 28 листопада Музей науки МАН разом із торгово-розважальним центром Gulliver запускають перший в Україні науковий цирк. Вхід безоплатний за умови попередньої реєстрації.

Програма цирку складається з двох частин. Перша — наукове шоу "Атом у дії", що демонструє цікаві перетворення побутових предметів і розкриває таємниці відомих фокусів. Друга — вільний огляд експонатів і взаємодія з ними у власному темпі. Наприклад, тут відвідувачі більше дізнаються про природу оптичних ілюзій.

"Попередній досвід інтерактивного музею показав неймовірний попит на цікаву науку, і ми щасливі анонсувати новий науковий формат, який буде доступним для наших відвідувачів вперше в Україні. Тим паче скоро різдвяні свята та зимові канікули, тому запрошуємо всіх проводити час разом, пізнаючи цікаву науку", — прокоментувала відкриття наукового цирку директорка з маркетингу ТРЦ Gulliver Катерина Жураківська.

Директорка Музею науки МАН Марія Дуброва розповіла, що перша частина програми збурює емоції, а друга дає змогу осмислити інформацію. "Ця виставка унікальна за своїм контентом і подачею. Ми з Музеєм науки плануємо обʼїхати з нею ще близько 10 міст України протягом року", — розповідає вона.

Відвідати науковий цирк можна безоплатно за умови попередньої реєстрації. Для цього перейдіть за посиланням, виберіть подію в календарі, заповніть форму реєстрації та натисніть "Забронювати".

Науковий цирк працюватиме до кінця січня на 4-му поверсі ТРЦ Gulliver. Адреса: Спортивна площа, 1-А. Час роботи: з 12:00 до 17:00. Понеділок і вівторок — вихідні.

Для безпеки відвідувачів на території комплексу є укриття — на паркінгу Р-1.

Інформаційними партнерами проєкту стали: Наш Київ, Ти Київ та mind.ua.