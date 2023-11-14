Впервые история украинского виноделия представлена в Сорбонне

"Укрвинпром" углубляет сотрудничество с французскими учеными в области виноделия

Корпорация "Укрвинпром" при поддержке Посольства Украины во Франции вместе с Национальным университетом пищевых технологий (НУХТ), Научным Центром "Украинский институт вина" и совместно с учеными из Калифорнийского университета Сан-Диего и государственного университета Молдовы по приглашению университета "Сорбонна" в Париже 13 ноября провели научно-практический семинар "Україна. Лоза і вино в опорі" и дегустацию украинских вин.

"Это только начало пути, ведущего к новым возможностям и обмену опытом. На этой важной разломной точке отношений между нашими странами можем сказать только одно: "Продолжение следует" — общие новые достижения!" — прокомментировал встречу генеральный директор корпорации "Укрвинпром", директор Украинского института вина Владимир Кучеренко.

Мероприятие прошло впервые в истории отношений между учеными Украины и Сорбонны. Оно было посвящено третьей годовщине празднования Дня виноградарей и виноделов в Украине.

Украинская делегация рассказала иностранным коллегам об истории виноделия, виноградных зонах Украины, технологиях производства вин, а именно — кагора, крепленых, десертных вин и официальных вин послов, а также поделилась историями из повседневной жизни производителей во время войны.

В ходе мероприятия стороны подписали трехстороннюю Декларацию о сотрудничестве Сорбонны, Института вина и НУХТ. Это открывает новый раздел совместной работы, обмена знаниями, технологиями и повышения уровня украинского образования, считают в "Укрвинпроме".

В память об Украине и с намерениями дальнейшей дружбы украинская делегация подарила Сорбонне книгу "Украинская государственность", которая будет храниться в библиотеке университета.