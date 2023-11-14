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Вперше історію українського виноробства представлено в Сорбонні

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
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Вперше історію українського виноробства представлено в Сорбонні Новина оновлена 14 листопада 2023, 15:09

"Укрвинпром" поглиблює співпрацю з французькими науковцями в галузі виноробства

Корпорація "Укрвинпром" за підтримки Посольства України у Франції разом з Національним університетом харчових технологій (НУХТ), Науковим Центром "Український інститут вина" та спільно з науковцями із Каліфорнійського університету Сан-Дієго та державного університету Молдови на запрошення університету "Сорбонна" в Парижі 13 листопада провели науково-практичний семінар "Україна. Лоза і вино в опорі" та дегустацію українських вин.

"Це тільки початок шляху, який веде до нових можливостей та обміну досвідом. На цій важливій розломній точці відносин між нашими країнами можемо сказати лише одне: "Далі буде" — спільні нові досягнення!" — прокоментував зустріч генеральний директор корпорації "Укрвинпром", директор Українського інституту вина Володимир Кучеренко.

Подія сталася вперше в історії відносин між науковцями України та Сорбонни. Вона була присвячена третій річниці святкування Дня виноградарів та виноробів в Україні.

вина

Українська делегація розповіла іноземним колегам про історію виноробства, виноградні зони України, технології виробництва вин, а саме — кагору, кріплених, десертних вин та офіційних вин амбасадорів, а також поділилася історіями з щоденного життя виробників під час війни.

винороби з бокалами

Під час заходу сторони підписали тристоронню Декларацію про співпрацю Сорбонни, Інституту вина та НУХТ. Це відкриває новий розділ спільної праці, обміну знаннями, технологіями та підвищення рівня української освіти, вважають в Укрвинпромі.

українська делегація подарувала Сорбонні книгу

На згадку про Україну та з намірами подальшої дружби, українська делегація подарувала Сорбонні книгу "Українська державність", яка буде зберігатися в бібліотеці університету.

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