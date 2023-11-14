Вперше історію українського виноробства представлено в Сорбонні

"Укрвинпром" поглиблює співпрацю з французькими науковцями в галузі виноробства

Корпорація "Укрвинпром" за підтримки Посольства України у Франції разом з Національним університетом харчових технологій (НУХТ), Науковим Центром "Український інститут вина" та спільно з науковцями із Каліфорнійського університету Сан-Дієго та державного університету Молдови на запрошення університету "Сорбонна" в Парижі 13 листопада провели науково-практичний семінар "Україна. Лоза і вино в опорі" та дегустацію українських вин.

"Це тільки початок шляху, який веде до нових можливостей та обміну досвідом. На цій важливій розломній точці відносин між нашими країнами можемо сказати лише одне: "Далі буде" — спільні нові досягнення!" — прокоментував зустріч генеральний директор корпорації "Укрвинпром", директор Українського інституту вина Володимир Кучеренко.

Подія сталася вперше в історії відносин між науковцями України та Сорбонни. Вона була присвячена третій річниці святкування Дня виноградарів та виноробів в Україні.

Українська делегація розповіла іноземним колегам про історію виноробства, виноградні зони України, технології виробництва вин, а саме — кагору, кріплених, десертних вин та офіційних вин амбасадорів, а також поділилася історіями з щоденного життя виробників під час війни.

Під час заходу сторони підписали тристоронню Декларацію про співпрацю Сорбонни, Інституту вина та НУХТ. Це відкриває новий розділ спільної праці, обміну знаннями, технологіями та підвищення рівня української освіти, вважають в Укрвинпромі.

На згадку про Україну та з намірами подальшої дружби, українська делегація подарувала Сорбонні книгу "Українська державність", яка буде зберігатися в бібліотеці університету.