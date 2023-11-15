Ветераны требуют публичного отчета министра Лапутиной из-за неэффективной работы

Заявление общественности поддержал военнослужащий и глава ОО "Украинское объединение "Мрия" Юрий Гудыменко

Ветеранское сообщество выступило с требованием публичного отчета министра Юлии Лапутиной, поскольку считает работу профильного министерства неэффективной, а действия его руководительницы некомпетентными.

Заявление общественности поддержал военнослужащий и глава ОО "Украинское объединение "Мрия" Юрий Гудыменко, о чем поделился на своей странице в Facebook.

"Ветеранское сообщество инициировало и создавало Министерство по делам ветеранов Украины для защиты и представления своих интересов. Минветеранов должно было сформировать новую ветеранскую политику, быть инициатором эффективных изменений, стать голосами ветеранов в правительстве, поддерживать семьи погибших, формировать политику чествования погибших Героев. Сегодня мы видим, что этот важный ветеранский институт катастрофически неэффективен", — указано в заявлении.

К инициативе присоединились более 30 общественных и благотворительных организаций, среди которых Общественный совет Минветеранов, Движение ветеранов Украины, ОО "Женщины из стали", ОО "Ветеранское братство", БО БФ "Волонтерское Объединение "ВЕСТА", ОО "Жизнь после войны", и список подписантов постоянно дополняется. От министра Юлии Лапутиной требуют отчитаться по критически значимым для государства вопросам.

"В частности, по поводу обновления ветеранской политики, с учетом последствий полномасштабного вторжения для украинских ветеранов, о которой так много слышим в публичных коммуникациях и не видим в законодательных и нормативно-правовых актах. Что касается этапа решения вопроса построения Национального военного мемориального кладбища. А также объяснения. Счетная палата по неэффективному управлению средствами государственного бюджета на реабилитацию и реадаптацию ветеранов и результаты работы Минветеранов за 2023 год и проект плана работы на 2024 год", — говорится в документе.

Инициаторы призывают всех, кому небезразлично благополучие ветеранов, подписать обращение по ссылке, заполнив форму. Письма будут направлены президенту Украины, Министерству по делам ветеранов Украины, Верховной Раде, Кабинету министров и Офису президента.