Ветерани вимагають публічного звіту міністра Лапутіної через неефективну роботу

Заяву громадськості підтримав військовослужбовець і голова ГО "Українське об’єднання "Мрія" Юрій Гудименко

Ветеранська спільнота виступила з вимогою публічного звіту міністра Юлії Лапутіної, оскільки вважає роботу профільного міністерства неефективною, а дії його очільниці — некомпетентними.

Заяву громадськості підтримав військовослужбовець і голова ГО "Українське об’єднання "Мрія" Юрій Гудименко, про що поділився на своїй сторінці у Facebook.

"Ветеранська спільнота ініціювала та створювала Міністерство у справах ветеранів України для захисту та представлення своїх інтересів. Мінветеранів мало сформувати нову ветеранську політику, бути ініціатором ефективних змін, стати голосами ветеранів в уряді, підтримувати родини загиблих, формувати політику вшанування полеглих Героїв. Сьогодні ми бачимо, що ця важлива ветеранська інституція катастрофічно неефективна", — вказано в заяві.

До ініціативи долучились більше 30 громадських і благодійних організацій, серед яких Громадська рада Мінветеранів, Рух ветеранів України, ГО "Жінки зі сталі", ГО "Ветеранське братерство", БО БФ "Волонтерське Об'єднання "ВЕСТА", ГО "Життя після війни", і список підписантів постійно доповнюється. Від міністра Юлії Лапутіної вимагають відзвітувати щодо критично значущих для держави питань.

"Зокрема, щодо оновлення ветеранської політики, з урахуванням наслідків повномасштабного вторгнення для українських ветеранів, про яку так багато чуємо в публічних комунікаціях і не бачимо в законодавчих та нормативно-правових актах. Щодо етапу вирішення питання побудови Національного військового меморіального кладовища. А також пояснення висновку Рахункової палати щодо неефективного управління коштами державного бюджету на реабілітацію та реадаптацію ветеранів і результати роботи Мінветеранів за 2023 рік та проєкт плану роботи на 2024 рік", — йдеться в документі.

Ініціатори закликають всіх, кому небайдужий добробут ветеранів, підписати звернення за посиланням, заповнивши форму. Листи будуть направленні до президента України, Міністерства у справах ветеранів України, Верховної Ради, Кабінету міністрів та Офісу президента.