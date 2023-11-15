Григорий Козловский и ФК "Рух" передали украинским защитникам необходимую на фронте технику и снаряжение

Артиллеристов 45-й бригады обеспечили антиланцетными комплексами "Зозулька"

Украинские бойцы получили от ФК "Рух" и его основателя Григория Козловского 8 антиланцетных комплексов "Зозулька", 32 автономных дизельных обогревателя, 8 BanderPower (зарядная станция украинского производства, которая является аналогом EcoFlow) и колеса для грузовиков.

Львовский бизнесмен и меценат Григорий Козловский и "руховцы" не стоят в стороне от потребностей украинских военных. Благотворитель и клуб оперативно отреагировали на новый запрос бойцов 45-й отдельной артиллерийской бригады и передали им необходимое снаряжение.

"Обстановка на фронте остается сложной, продолжаются тяжелые бои. Вооруженные силы ежедневно отражают вражеские штурмы и защищают сон простых украинцев. Мы со своей стороны должны поддержать наших бойцов на передовой, предоставив необходимое снаряжение, в котором нуждаются украинские защитники. "Руховцы" помогали и дальше продолжат регулярно помогать украинским военным. Приближается зима, поэтому мы должны позаботиться не только о вооружении, но и об оборудовании для наших бойцов, а это и автономные дизельные отопители, и зарядные станции. Только вместе мы способны преодолеть врага! И футбольное сообщество не стоит в стороне, и продолжает помогать ВСУ", — отметил Григорий Петрович Козловский .

Офицер группы безопасности военной службы 45-й ОАБр Сергей Подранецкий рассказал, что любая поддержка важна для бригады и для ВСУ в целом. А эти антиланцетные комплексы будут защищать военных.

"Конечно, оружие и технические средства тоже важны, но главная задача — уберечь людей. ФК "Рух" уже не впервые помогает нашей бригаде и мы бесконечно благодарны за это. Все, что мы получаем, идет непосредственно бойцам на передовую", — добавил Подранецкий.

В свою очередь генеральный директор ФК "Рух" Игорь Дедишин отметил важность помощи украинским военным. По его словам, клуб продолжит регулярно передавать защитникам все необходимое снаряжение и быстро реагировать на запросы ВСУ.