Григорій Козловський та ФК "Рух передали українським захисникам необхідну на фронті техніку та спорядження

Артилеристів 45-ї бригади забезпечили антиланцетними комплексами "Зозулька"

Українські бійці отримали від ФК "Рух" та його засновника Григорія Козловського 8 антиланцетних комплексів "Зозулька", 32 автономних дизельних опалювача, 8 BanderPower (зарядна станція українського виробництва, яка є аналогом EcoFlow) та колеса для вантажівок.

Львівський бізнесмен і меценат Григорій Козловський та "рухівці" не стоять осторонь потреб українських військових. Благодійник та клуб оперативно відреагували на новий запит бійців 45-ї окремої артилерійської бригади та передали їм необхідне спорядження.

"Обстановка на фронті залишається складною, тривають важкі бої. Збройні сили щодня відбивають ворожі штурми та боронять сон простих українців. Ми зі свого боку маємо підтримати наших бійців на передовій, надавши необхідне спорядження, якого потребують українські захисники. "Рухівці" допомагали і далі продовжать регулярно допомагати українським військовим. Наближається зима, тому ми маємо подбати не лише про озброєння, а й про обладнання для наших бійців, а це і автономні дизельні опалювачі, і зарядні станції. Лише разом ми здатні подолати ворога! І футбольна спільнота не лишається осторонь та продовжує допомагати ЗСУ", — зазначив Григорій Петрович Козловський .

Офіцер групи безпеки військової служби 45-ї ОАБр Сергій Подранецький розповів, що будь-яка підтримка важлива для бригади і для ЗСУ загалом. А ці антиланцетні комплекси захищатимуть військових.

"Звісно, зброя та технічні засоби теж важливі, але головне завдання – вберегти людей. ФК "Рух" вже не вперше допомагає нашій бригаді і ми безмежно вдячні за це. Все, що ми отримуємо, йде безпосередньо бійцям на передову" – додав Подранецький.

Своєю чергою генеральний директор ФК "Рух" Ігор Дедишин наголосив на важливості допомоги українським військовим. За його словами, клуб продовжить регулярно передавати захисникам все необхідне спорядження та швидко реагуватиме на запити ЗСУ.