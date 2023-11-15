"Украинская бронетехника" представит обновленный вариант бронеавтомобиля "Варта"

Отечественный производитель бронированной техники и оружия также разработал специализированный бронеавтомобиль "Новатор"

"Украинская бронетехника" в ближайшее время представит обновленный вариант бронеавтомобиля "Варта" без белорусских комплектующих.

Об этом в интервью Forbes рассказал генеральный директор ООО "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас.

По его словам, автомобиль класса MRAP "Варта" разрабатывался на базе МАЗа.

"Логика разработки первого авто была такова: делать максимально доступный, надежный, простой бронеавтомобиль. Он прошел испытания, начал массово поставляться для Министерства внутренних дел, Национальной гвардии и других силовых ведомств. К 2020 году мы поставили несколько сотен единиц", — рассказал Бельбасс.

В 2017 году компания разработала более легкий и более быстрый бронеавтомобиль — специализированный бронеавтомобиль (СБА) "Новатор" на базе шасси Ford F550. С 2018 года поставили несколько сот штук "Новатора" почти всем силовым структурам Украины.

"Новатор" создан как универсальная платформа, на базе которой можно интегрировать разную полезную нагрузку. Поэтому у машины достаточно широкое использование: перевозка личного состава, ПТРК-расчетов, установка беспилотников, контр-БПЛА системы, средства РЭБ и РЭР и т. д.", — говорит Бельбас.

По его словам, машина имела значительный экспортный потенциал – именно заключили ряд экспортных контрактов, но помешала война.

В этом году "Украинская бронетехника" разработала новую модификацию этой линейки — 10-местный "Новатор" и представила ее на выставке в Польше.

Напомним, ООО "Украинская бронетехника" — отечественный производитель бронированной техники и оружия. Предприятие производит и поставляет бронированные автомобили "Варта" и "Новатор", минометы разных калибров: 82 мм, 120 мм и 60 мм и минометные выстрелы. Как подрядчик участвует в проектах по производству машин и техники для проектов "Нептун" и РСЗО "Ольха", участвует в опытно-конструкторской работе комплекса ПВО, разрабатывает и поставляет три разных шасси для САУ "Богдана".