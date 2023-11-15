"Українська бронетехніка" представить оновлений варіант бронеавтомобіля "Варта"

Вітчизняний виробник броньованої техніки та зброї також розробив спеціалізований бронеавтомобіль "Новатор"

"Українська бронетехніка" найближчим часом представить оновлений варіант бронеавтомобіля "Варта" без білоруських комплектуючих.

Про це в інтерв’ю Forbes розповів генеральний директор ТОВ "Українська бронетехніка" Владислав Бельбас.

За його словами, автомобіль класу MRAP "Варта" розроблявся на базі МАЗу.

"Логіка розробки першого авто була така: робити максимально доступний, надійний, простий бронеавтомобіль. Він пройшов випробування, почав масово постачатися для Міністерства внутрішніх справ, Національної гвардії та інших силових відомств. До 2020-го року ми поставили декілька сотень одиниць", — розповів Бельбас.

У 2017 році компанія розробила легший та швидший бронеавтомобіль — спеціалізований бронеавтомобіль (СБА) "Новатор" на базі шасі Ford F550. З 2018 року поставили декілька сотень штук "Новатора" майже усім силовим структурам України.

"Новатор" створений як універсальна платформа, на базі якої можна інтегрувати різне корисне навантаження. Тому машина має досить широке використання: перевезення особового складу, ПТРК-розрахунків, встановлення безпілотників, контр-БПЛА системи, засоби РЕБ та РЕР, тощо", — каже Бельбас.

За його словами, машина мала значний експортних потенціал – саме уклали низку експортних контрактів, але завадила війна.

Цього року "Українська бронетехніка" розробили нову модифікацію цієї лінійки – 10-місний "Новатор", і представила її на виставці в Польщі.

Нагадаємо, ТОВ "Українська бронетехніка" — вітчизняний виробник броньованої техніки та зброї. Підприємство виробляє та постачає броньовані автомобілі "Варта" та "Новатор", міномети різних калібрів: 82 мм, 120 мм та 60 мм та мінометні постріли. Як підрядник бере участь у проектах з виробництва машин і техніки для проєктів "Нептун" та РСЗВ "Вільха", бере участь в дослідно-конструкторській роботі комплексу ППО, розробляє та постачає три різні шасі для САУ "Богдана".