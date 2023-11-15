"Украинская бронетехника" вышла на серийные объемы поставок продукции

Отечественный производитель бронированной техники и оружия завершил процессы по релокации производства

ООО "Украинская бронетехника" завершило процессы по релокации производства и вышло на серийные объемы поставки продукции.

Об этом в интервью Forbes рассказал генеральный директор ООО "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас.

"В 2022 году наша задача заключалась в организации релокации, эвакуации людей, организации производственного процесса на новой площадке. Сейчас мы эти задачи успешно выполнили и вышли уже на серийные объемы поставок", — заявил он.

По его словам, в планах компании на 2023 год существенный рост объемов реализации из-за активной позиции предприятия по обеспечению ВСУ и развитию продуктовой линейки.

"Наша стратегия – увеличение доли доходов от собственного производства, освоение производства новых образцов ВВТ и боеприпасов, инвестиции в технологии. Сейчас больше половины дохода занимает импорт для нужд Министерства обороны. В следующем году Минстратегпром декларирует максимальное привлечение внутреннего производителя к выполнению оборонного заказа. Работаем, чтобы существенно увеличить украинскую долю в общем объеме закупок", — говорит Бельбас.

Напомним, ООО "Украинская бронетехника" — отечественный производитель бронированной техники и оружия. Предприятие производит и поставляет бронированные автомобили "Варта" и "Новатор", минометы разных калибров: 82 мм, 120 мм и 60 мм и минометные выстрелы. Как подрядчик участвует в проектах по производству машин и техники для проектов "Нептун" и РСЗО "Ольха", участвует в опытно-конструкторской работе комплекса ПВО, разрабатывает и поставляет три разных шасси для САУ "Богдана".