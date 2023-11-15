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"Українська бронетехніка" вийшла на серійні обсяги постачання продукції

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
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Генеральний директор ТОВ "Українська бронетехніка" Владислав Бельбас
Генеральний директор ТОВ "Українська бронетехніка" Владислав Бельбас

Вітчизняний виробник броньованої техніки та зброї завершив процеси з релокації виробництва

ТОВ "Українська бронетехніка" завершила процеси з релокації виробництва та вийшла на серійні обсяги постачання продукції.

Про це в інтерв’ю Forbes розповів генеральний директор ТОВ "Українська бронетехніка" Владислав Бельбас.

"У 2022-му наша задача полягала в організації релокації, евакуації людей, організації виробничого процесу на новій площадці. Зараз ми ці завдання успішно виконали і вийшли вже на серійні обсяги постачання", — заявив він.

За його словами, в планах компанії на 2023 рік суттєве зростання обсягів реалізації через активну позицію підприємства по забезпеченню ЗСУ та розвитку продуктової лінійки.

"Наша стратегія – збільшення частки доходів від власного виробництва, освоєння виробництва нових зразків ОВТ та боєприпасів, інвестиції в технології. Зараз більше половини доходу займає імпорт для потреб Міністерства оборони. Наступного року Міністратегпром декларує максимальне залучення внутрішнього виробника до виконання оборонного замовлення. Працюємо, щоб суттєво збільшити українську частку в загальному обсязі закупівель", — каже Бельбас.

Нагадаємо, ТОВ "Українська бронетехніка" — вітчизняний виробник броньованої техніки та зброї. Підприємство виробляє та постачає броньовані автомобілі "Варта" та "Новатор", міномети різних калібрів: 82 мм, 120 мм та 60 мм та мінометні постріли. Як підрядник бере участь у проектах з виробництва машин і техніки для проєктів "Нептун" та РСЗВ "Вільха", бере участь в дослідно-конструкторській роботі комплексу ППО, розробляє та постачає три різні шасі для САУ "Богдана".

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#Українська бронетехніка #Владислав Бельбас