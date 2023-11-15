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"Украинская бронетехника" поставила более тысячи минометов для нужд Сил обороны

Автор
Ирина Темирова
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"Украинская бронетехника" поставила более тысячи минометов для нужд Сил обороны

Отечественный производитель производит минометы различных калибров

"Украинская бронетехника" с начала полномасштабного вторжения поставила более тысячи минометов разных калибров для нужд сил обороны Украины.

Об этом в интервью Forbes рассказал генеральный директор ООО "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас.

Предприятие с 2017 года производит минометы разных калибров: 82 мм, 120 мм и 60 мм.

"Мы запустили эту номенклатуру для диверсификации продуктовой линейки. Спрос на момент запуска был невелик, но ниша была никем не закрыта", — говорит Бельбас.

По его словам, испытание 120-го миномета длилось более года, в ходе тестирования было произведено более 5500 выстрелов.

"Сейчас наш 120 мм миномет – единственный среди украинских производителей взят на вооружение. В сегменте 82-мм на вооружении стоит только наш и государственного КБ "Артиллерийское вооружение", – рассказал Бельбас.

Кроме того, "Украинская бронетехника" производит минометные выстрелы.

"Компания поставила еще в 2018-2019 году на вооружение 60 миллиметровый минометный выстрел и занималась разработкой 82 мм и 120 мм. Но с начала полномасштабного вторжения разработки приостановились", — говорит гендиректор.

Как рассказал Бельбас, к моменту полномасштабного вторжения продолжалась работа над около 12 опытно-конструкторских работ. Среди них: гранатометный выстрел 30 мм, гранатометный выстрел 40 мм, опытно-конструкторская работа "Смерека". Большинство работ производилось из собственных оборотных средств.

Напомним, ООО "Украинская бронетехника" — отечественный производитель бронированной техники и оружия. Кроме минометов и минометных выстрелов, предприятие производит бронеавтомобили "Варта" и "Новатор". Как подрядчик участвует в проектах по производству машин и техники для проектов "Нептун" и РСЗО "Ольха", участвует в опытно-конструкторской работе комплекса ПВО, разрабатывает и поставляет три разных шасси для САУ "Богдана".

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#Украинская бронетехника #Владислав Бельбас