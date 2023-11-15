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"Українська бронетехніка" поставила понад тисячу мінометів для потреб Сил оборони

Автор
Ірина Темірова
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Автор
"Українська бронетехніка" поставила понад тисячу мінометів для потреб Сил оборони

Вітчизняний виробник виготовляє міномети різних калібрів

"Українська бронетехніка" від початку повномасштабного вторгнення поставила понад тисячу мінометів різних калібрів для потреб Сил оборони України.

Про це в інтерв’ю Forbes розповів генеральний директор ТОВ "Українська бронетехніка" Владислав Бельбас.

Підприємство із 2017 року виготовляє міномети різних калібрів: 82 мм, 120 мм та 60 мм.

"Ми запустили цю номенклатуру задля диверсифікації продуктової лінійки. Попит на момент запуску був невеликий, але ніша була ніким не закрита", — каже Бельбас.

За його словами, випробування 120-ого міномету тривало понад роки, у ході тестування було проведено понад 5500 пострілів.

"Зараз наш 120 мм міномет – єдиний серед українських виробників взято на озброєння. У сегменті 82-мм на озброєнні стоїть тільки наш і державного КБ "Артилерійське озброєння", — розповів Бельбас.

Окрім того, "Українська бронетехніка" виробляє мінометні постріли.

"Компанія поставила ще в 2018-2019 році на озброєння 60-ти міліметровий мінометний постріл і займалася розробкою 82 мм і 120 мм. Але з початку повномасштабного вторгнення розробки призупинились", — каже гендиректор.

Як розповів Бельбас, на момент повномасштабного вторгнення тривала робота над близько 12 дослідно-конструкторських робіт. Серед них: гранатометний постріл 30 мм, гранатометний постріл 40 мм, дослідно-конструкторська робота "Смерека". Більшість робіт проводилася з власних обігових коштів.

Нагадаємо, ТОВ "Українська бронетехніка" — вітчизняний виробник броньованої техніки та зброї. Окрім мінометів та мінометних пострілів, підприємство виготовляє бронеавтомобілі "Варта" та "Новатор". Як підрядник бере участь у проектах з виробництва машин і техніки для проєктів "Нептун" та РСЗВ "Вільха", бере участь в дослідно-конструкторській роботі комплексу ППО, розробляє та постачає три різні шасі для САУ "Богдана".

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#Українська бронетехніка #Владислав Бельбас