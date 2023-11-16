Украинские производители оружия просят правительство и СНБО не раскрывать местонахождение и производственные планы предприятий на время военного положения
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Необходим пересмотр системы публикации сведений об оборонных предприятиях Украины
Национальная ассоциация предприятий оборонной промышленности Украины (NAUDI) просит на время военного положения не разглашать данные ни государственных, ни частных оборонных предприятий. В частности, их местонахождение, расположение производственных мощностей, которые указываются в реестрах, финансовые и производственные планы, налоговые ведомости, банковские операции, таможенные декларации и другие сведения о юридических лицах. С соответствующим письмом в СНБО, Кабинет министров и парламентский Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки обратился Глава Национальная ассоциация предприятий оборонной промышленности Украины (NAUDI) Сергей Пашинский.
"Пребование государства в состоянии войны требуют существенного пересмотра системы организации публикации сведений об оборонных предприятиях Украины в условиях военного положения. В связи с этим мы предлагаем разработать нормотворческие инициативы путем разработки проектов решений правительства и вынести их на рассмотрение Кабинета министров", — указывается в документе.
В Ассоциации убеждены, что учитывая стратегическое значение предприятий оборонно-промышленного комплекса для обороноспособности государства, доступ к данным по оборонным предприятиям должны иметь только те должностные лица, которые прошли спецпроверку и подготовку, в том числе для работы с тайной и конфиденциальной информацией.
"Мы верим, что совместными усилиями мы сможем достичь надежного обеспечения национальной безопасности и увеличим развитие оборонной промышленности Украины", — подчеркнул Пашинский.