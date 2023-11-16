Украинские производители оружия просят правительство и СНБО не раскрывать местонахождение и производственные планы предприятий на время военного положения

Необходим пересмотр системы публикации сведений об оборонных предприятиях Украины

Национальная ассоциация предприятий оборонной промышленности Украины (NAUDI) просит на время военного положения не разглашать данные ни государственных, ни частных оборонных предприятий. В частности, их местонахождение, расположение производственных мощностей, которые указываются в реестрах, финансовые и производственные планы, налоговые ведомости, банковские операции, таможенные декларации и другие сведения о юридических лицах. С соответствующим письмом в СНБО, Кабинет министров и парламентский Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки обратился Глава Национальная ассоциация предприятий оборонной промышленности Украины (NAUDI) Сергей Пашинский.

"Пребование государства в состоянии войны требуют существенного пересмотра системы организации публикации сведений об оборонных предприятиях Украины в условиях военного положения. В связи с этим мы предлагаем разработать нормотворческие инициативы путем разработки проектов решений правительства и вынести их на рассмотрение Кабинета министров", — указывается в документе.

В Ассоциации убеждены, что учитывая стратегическое значение предприятий оборонно-промышленного комплекса для обороноспособности государства, доступ к данным по оборонным предприятиям должны иметь только те должностные лица, которые прошли спецпроверку и подготовку, в том числе для работы с тайной и конфиденциальной информацией.

"Мы верим, что совместными усилиями мы сможем достичь надежного обеспечения национальной безопасности и увеличим развитие оборонной промышленности Украины", — подчеркнул Пашинский.