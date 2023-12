"Пепел Войны": в Албании покажут работы легендарного американского художника, созданные в условиях военного конфликта в Украине

Проукраинская выставка уникальных произведений искусства пройдет в столице Республики Албания, где Тирана станет платформой для символических творений, созданных легендарным американским художником казацкого происхождения Сергеем Мельникофф, в знак уважения к героическому народу Украины и в память обо всех украинцах, пожертвовавших свои жизни за свободу Родины. В рамках этого мероприятия премьер-министру Албании Эди Раме будет вручен подарок исторической значимости от имени украинского народа.

В течение осенних месяцев текущего года в Одессе, непублично работал американский художник Сергей Мельникофф, также известный в искусстве по псевдониму MFF.

За три месяца интенсивного труда с полуторатонной массой обломков артиллерийских снарядов, мин и деталей российской военной техники, специально собранных на полях боев, вместе с одесским сварщиком Виктором Бельчиком, Сергей создал ряд произведений искусства, которые, по праву, можно считать уникальными.

Интересным фактом в истории создания этих скульптур является то, что Сергей Мельникофф, занимавшийся всю жизнь фотографией и завоевавший в этой области мировое признание (пять из его наград – украинские ордена), решил посвятить себя созданию скульптур из артефактов войны.

Одним из наиболее заметных произведений является "Украинский Феникс", фантастическая скульптура, изображающая символический взлет вечной птицы из разрывающегося русского снаряда. А также монументальные произведения в виде Большого Герба Украины и "Великолепный Орел Албании" – скульптура в виде двухголового орла, Государственного герба Республики Албания. Эти произведения современного искусства, созданные из обломков войны, будут представлены на выставке в Тиране.

Человек должен верить в свои силы!

Живя в последний год в Албании – Сергей пережил прилет русских ракет на свой дом под Киевом в первый же день войны в феврале 2022 года – художник придумал оригинальную концепцию создания скульптурных изображений из артефактов войны.

Сам Сергей рассказывает об этом так:

– Я приехал в Одессу в августе. Был конец лета, но жара держалась даже ночью. Днем приходилось, обливаясь потом в металлическом гараже, перебирать горы чугунных обломков. Глядя на скелет из арматуры того, что должно стать Большим Гербом Украины, я понял, что соединить тысячи мелких обломков в многослойную композицию с помощью электросварки для меня представляется невозможным. Потому, что никакого опыта в подобных работах я не имел.

Положив пару железок в карман, я отправился искать мастера, который знает, как ведет себя чугун при нагреве.

Мне повезло встретить Виктора Бельчика буквально за углом, в его собственном боксе. Мастер оказался тем уникальным специалистом, для которого нет невозможных задач в сварочных работах. За три месяца совместной работы, в процессе которой он ни разу не сказал, что так соединить проржавевшие обломки снарядов невозможно, Виктор воплотил в реальность мое видение каждой из уникальных скульптур. За талант и уникальное мастерство, Виктор Бельчик был награжден орденом Святого Равноапостольного князя Владимира Великого второй степени Патриархом Киевским и всея Руси-Украины Филаретом.

"Непокоренная Украина" – символ стальных душ!

"Непокоренная Украина" – скульптура, изображающая казацкого воина и льва, держащих трезубец, орнаментированная множеством элементов, повторяющих эскиз Большого Герба Украины.

На создание этой инсталляции было использовано полторы тысячи фрагментов боеприпасов. Обломки не подвергались обработке, сохраняя свою первоначальную форму. Элементы из чугуна, были умело подобраны в многослойный пазл, придавая казаку и льву объемную форму. Оригинальную надпись "Пролетарии всех стран, объединяйтесь!" когда-то украшавшую эскиз Большого Герба Украины, Сергей смело заменил на ныне всемирно известный слоган: "Слава Украине! Героям Слава!"

Первого ноября во Владимирском кафедральном соборе Киева прошла церемония освящения скульптуры Большого Герба Украины. Чин освящения провел Архиепископ Переяславский и Белоцерковский Андрей. Участие Национального заслуженного академического украинского народного хора имени Григория Веревки придало торжественности церемонии, поднимая ее статус до уровня государственного. По задумке художника, эта антивоенная инсталляция призвана еще раз привлечь внимание мировой общественности к героической борьбе украинского народа за свободу и независимость.

Во время интервью на церемонии освящения, Сергей Мельникофф поделился с журналистами художественным видением символизма этой великолепной инсталляции:

– Скульптура была создана в период войны в одном из фронтовых городов Украины. Этот герб – настоящий символ непоколебимого народа прекрасной страны. Обратите внимание на один из элементов – крест, возвышающийся над короной, которая сама выполнена из хвостовиков трех мин. Фигура креста сварена из трех автоматных пуль. Это – самая примечательная деталь в этом абсолютно символическом произведении искусства.

Наш благотворительный фонд "Душа Украины" создает международный реабилитационный центр в Албании для украинских детей, потерявших конечности в результате войны. Все средства, полученные от аукционов с этим и другими скульптурными изображениями, выполненными из обломков военных снарядов, будут направлены на развитие этого детского центра, который назван в честь Матери Терезы – албанки, признанной святой за свою деятельность.

Видеосюжет Укринформ: Торжественная церемония в Свято-Владимирском кафедральном соборе освящения Большого Герба Украины, созданного из обломков боеприпасов

"Великолепный Орел Албании"

Величественная скульптура двуглавого орла, символизирующая государственный герб Албании, будет передана в качестве символического дара премьер-министру Республики Албания Эди Рама от имени украинского народа.

Орел Албании – глубочайший символ свободы, тщательно созданный в Украине из фрагментов мин и снарядов, собранных на полях сражений в борьбе с русским драконом.

Сердечный жест от украинского народа передадут премьер-министру Албании Эди Рама представители Международного благотворительного фонда "Душа Украины" в присутствии автора замечательной скульптуры Сергеем Мельникофф, американцем по гражданству, но украинцем по крови. Величественный символ послужит выражением благодарности украинцев албанцам за их поддержку в борьбе за свободу и независимость.

Глава правительства Республики Албания Эди Рама – не только выдающийся европейский политик, но и признанный художник. Именно Эди Рама высказывался на трибуне ООН по поводу российской войны в Украине в однозначном осуждении русской политики. И, конечно, художник Эди Рама оценит по достоинству высокохудожественный подарок – "Великолепного Орла Албании", как непоколебимый символ страны с богатой историей, внесшей огромный вклад в развитие человеческой цивилизации.

"Украинский Феникс"

"Украинский Феникс" – это гениально угаданный художником абсолютный символ возрождения страны, подвергшейся одному из самых жестоких военных нападений в новейшей истории.

"Украинский Феникс" представляет собой великолепную скульптуру, созданную Сергеем Мельникофф в Украине осенью 2023 года. Это произведение искусства, выполненное из перьевидных осколков боеприпасов, станет объектом благотворительного аукциона с целью сбора средств для Реабилитационного центра в Албании, предназначенного для украинских детей, пострадавших в результате войны.

Людмила Леухина, владелица Art Beauty Industry Biotech в Харькове, выразила восхищение творчеством Сергея, отметив его уникальный подход к созданию произведений искусства из осколков, которые унесли множество жизней. "Вы гений, превративший осколки, унесшие жизни, в великое Воскресение!" – отметила она.

Феникс, как мифологическая птица, символизирует бессмертие и вечное возрождение. Символика скульптуры угадывает важные темы – от древности до современности. Связь с античной мифологией, где Феникс ассоциировался с солнцем, придает произведению глубокий смысл. В различных периодах человеческой цивилизации Феникс символизировал различные явления и сущности: солнце, время, Римскую Империю, реинкарнацию, жизнь в раю, Иисуса Христа, Деву Марию, девственность, конкретных людей или аспекты христианской жизни.

Сергей Мельников (справа) и Виктор Бельчик демонстрируют скульптуру "Украинский Феникс". Одесса, ноябрь 2023. Фото: Мария Универсалюк

Сергей Мельникофф вдохновлен не только античной мифологией, но учитывает и историю алхимии, где Феникс соответствует завершающей стадии Великого Делания – получению философского камня. Это подчеркивает глубокий символизм скульптуры, а авторский сертификат аутентичности, закрепленный на подставке, добавляет произведению дополнительную ценность. Такие сертификаты для работ, созданных MFF, делает украинская компания HOT LASER.

Именно такое толкование использовал при своего шедевра американский художник. Мы видим, как железная птица вырывается из развороченного взрывом русского пушечного сняряда. Вскинутые вверх крылья с топорщащимися в разные стороны от взрыва перьями говорят о невозможности сдержать в узде птицу свободы и возрождения. Разлетающиеся осколки снаряда, закрепленные на тонкой проволоке и вечно дрожащие от малейшего дуновения воздуха или движения зрителя – гениальное решение художника "оживившего" железную скульптуру. Сплошь покрытые бурой ржавчиной чугунные осколки, лишь местами зачищенные до металлического блеска, придают Фениксу классический красноватый цвет, каким его и описывают легенды античного мира.

Фото "Украинского Феникса" позволяет оценить мастерство художника и детали произведения. Фото: Мария Универсалюк

Этот шедевр современного искусства является не только символом возрождения украинского народа во время трагических событий, но также служит благородной цели помощи детям, пострадавшим в результате войны.

В настоящее время исполнительный директорат Международного благотворительного фонда "Душа Украины" занимается организацией проукраинской выставки "Пепел Войны" в столице Албании, на которой будут представлены работы Сергея Мельникофф, созданные в условиях военного конфликта в Украине. На выставке также будет представлена богатая коллекция детских рисунков, которые маленькие украинцы рисовали, живя в харьковском метрополитене зимой 2022 года. В самом начале полномасштабной агрессии России, дети Харькова укрывались на станциях метрополитена от русских бомб, которые постоянно обрушивались на их город.

Сергей Мельникофф выбрал Албанию для создания Международного реабилитационного центра, предназначенного для помощи украинским детям, потерявшим конечности в результате войны. Федеральные власти США разрешили американскому представительству фонда "Душа Украины" – The Soul of Ukraine Foundation, Inc., финансировать этот центр на средства, собираемые в США.

"Телеграф" выражает уверенность в том, что два признанных художника и филантропа – албанский премьер-министр Эди Рама и американский общественный деятель Сергей Мельникофф – найдут взаимопонимание в таком благородном проекте. Деятельность центра имени Матери Терезы включает в себя не только обучение украинских детей, но и тесное взаимодействие с албанскими малышами, а также реализацию множества совместных проектов, включая игровые площадки, устройство в большом старом самолете игровых симуляторов, а также строительство большой публичной арт-галереи.

Сергей Мельникофф продолжает поднимать важные вопросы через свое искусство, призывая народы к миру, поддерживая тех, кто пострадал в результате войны, и создавая произведения, которые несут в себе не только символику, но и глубокий смысл. Его инициативы позволяют обратить внимание мирового сообщества на трагедию в Украине и одновременно привлечь средства для помощи тем, кто нуждается в поддержке и реабилитации.

Присоединяйтесь к проекту Международного реабилитационного центра для украинских детей войны!

