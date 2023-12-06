Григорий Козловский о победе ФК "Рух" U-13 на Number One Cup: "Вы достойное будущее украинского футбола"

Команда ФК "Рух" U-13 продемонстрировала высокий уровень игры и победила в международном турнире Number One Cup, который имеет неофициальный статус Лиги чемпионов для детей этого возраста.

Юные игроки "Руха" U-13 приняли участие в соревнованиях Number One Cup, которые прошли в польском Вроцлаве. Уже в первый день турнира "желто-черные", со счетом 2:0 победили сверстников из чешской команды "Млады Болеслав" благодаря голам Кушнира и Кочуры.

В дальнейшем "руховцы" победили и польскую команду "Лехию" с аналогичным счетом 2:0, в этот раз победными голами отметились Грицюк и Кочура. Также "желто-черные" потрясающе обыграли польскую команду "Добре Място" со счетом 5:0, в этот раз голы принадлежали Грицюку, Ксьонджику и Гулю.

Во второй день соревнований ФК "Рух" U-13 сыграл заключительные матчи группового этапа. Сначала "желто-черные" немного уступили литовской команде "Балтике" — 0:1. Однако в дальнейшем, львовяне догнали и благодаря голам Кочуры и Горина победили английский "Лутон" со счетом 2:1.

Таким образом, "руховцы" блестяще прошли свою группу, и получили 4 победы в 5 матчах с разницей голов 11-2.

Как отметил основатель футбольной академии "Рух" львовский меценат и предприниматель Григорий Козловский : "Наши воспитанники — это наше будущее! И именно в такие моменты понимаешь, что мы движемся правильным путем!".

Стоит заметить, что этот турнир по своей значимости можно приравнять к детской Лиге чемпионов УЕФА. И все ярые болельщики и фаны футбола понимают какой это высокий уровень.

В четвертьфинале "желто-черные" встретились с командой "Порту". Продолжалась напряженная игра, которая закончилась ничьей, однако уже в серии пенальти наши казаки одолели португальцев со счетом — 3:2.

А в полуфинале кубка Number One Cup украинская команда сыграла с итальянской командой "Пармой". Так "Рух" открыл счет в матче, однако итальянцы смогли вырвать нулевой счет. Поэтому дальнейшая судьба "руховцев" определилась в финале в серии пенальти, и снова победа со счетом 3:2.

В финале "Рух" U-13 встретился с командой "Спортинга", в которой уже в серии пенальти "руховцы" отвоевали у португальцев — 3:2 и триумф на Number One Cup.

"Кто знает об уровне этого турнира, я уверен, аплодирует стоя! Наша команда "Рух" U-13 продемонстрировала топ-уровень и победила в турнире! "Руховцы" заняли первое место на групповом этапе, в 1/4 финала "желто-черные" стали обидчиками "Порту", в полуфинале победили "Парму", а в финале одолели "Спортинг", — отметил Григорий Козловский .

Григорий Козловский поздравил тренерский штаб и игроков "Руха" U-13. Основатель Академии поблагодарил всех, и отметил, что "желто-черная" семья достойно представила Академию "Рух" на международном уровне.

Стоит отметить, что Академия ФК "Рух", которую создал и продолжает всесторонне поддерживать Григорий Петрович Козловский , уже имеет в своем составе первых чемпионов. ФК "Рух" U-19 стали чемпионами Украины среди молодежных команд. Матч за футбольное первенство среди молодежных команд Украины состоялся 28 мая 2023 года. Игроки молодежки ФК "Рух" U-19 в выездном поединке с одесским "Черноморцем" показали сильную командную игру.