Григорій Козловський про перемогу ФК "Рух" U-13 на Number One Cup: "Ви гідне майбутнє українського футболу"

Команда ФК "Рух" U-13 продемонструвала високий рівень гри та перемогла у міжнародному турнірі Number One Cup, який має неофіційний статус Ліги чемпіонів для дітей цього віку.

Юні гравці "Руху" U-13 взяли участь у змаганнях Number One Cup, які пройшли у польському Вроцлаві. Вже у перший день турніру "жовто-чорні", з рахунком 2:0 перемогли однолітків з чеської команди "Млади Болеслав" завдяки голам Кушніра та Кочури.

Надалі "рухівці" перемогли й польську команду "Лехію" з аналогічним рахунком 2:0, в цей раз переможними голами відзначились Грицюк та Кочура. Також "жовто-чорні" приголомшливо обіграли польську команду "Добре Място" з рахунком 5:0, в цей раз голи належали Грицюку, Ксьонджику та Гулю.

В другий день змагань ФК "Рух" U-13 зіграв завершальні матчі групового етапу. На початку "жовто-чорні" трохи поступились литовській команді "Балтиці" – 0:1. Однак надалі львів'яни наздогнали та завдяки голам Кочури та Горіна перемогли англійський "Лутон" з рахунком 2:1.

Таким чином, "рухівці" блискуче пройшли свою групу, та здобули 4 перемоги у 5 матчах з різницею голів 11-2.

Як зазначив засновник футбольної академії "Рух" львівський меценат та підприємець Григорій Козловський : "Наші вихованці – це наше майбутнє! І саме у такі моменти розумієш, що ми рухаємось правильним шляхом!"

У чвертьфіналі "жовто-чорні" зустрілись із командою "Порту". Тривала напружена гра, яка закінчилась нічиєю, проте вже у серії пенальті наші козаки здолали португальців з рахунком – 3:2.

А в півфіналі кубка Number One Cup українська команда зіграла з італійською командою "Пармою". Так "Рух" відкрив рахунок у матчі, проте італійці змогли вирвати нульовий рахунок. Тому подальша доля "рухівців" визначилась у фіналі у серії пенальті, і знову перемога з рахунком 3:2.

У фіналі "Рух" U-13 зустрівся з командою "Спортінга", у якій вже в серії пенальті "рухівці" вибороли у португальців – 3:2 і тріумф на Number One Cup.

"Хто знає про рівень цього турніру, я впевнений, аплодує стоячи! Наша команда "Рух" U-13 продемонструвала топрівень і перемогла у турнірі! "Рухівці" зайняли перше місце на груповому етапі, в 1/4 фіналу "жовто-чорні" стали кривдниками "Порту", у півфіналі перемогли "Парму", а у фіналі здолали "Спортінг", — зауважив Григорій Козловський .

Григорій Козловський привітав тренерський штаб та гравців "Руху" U-13. Засновник Академії подякував всім, та відзначив що "жовто-чорна" родина гідно представила Академію "Рух" та всю Україну на міжнародному рівні.

Варто зазначити, що Академія ФК "Рух", яку створив і продовжує всебічно підтримувати Григорій Петрович Козловський , уже має у своєму складі перших чемпіонів. ФК "Рух" U-19 стали чемпіонами України серед молодіжних команд. Матч за футбольну першість серед молодіжних команд України відбувся 28 травня 2023 року. Гравці молодіжки ФК "Рух" U-19 у виїзному поєдинку з одеським "Чорноморцем" показали сильну командну гру.