Детей погибших героев — подопечных ОО "Мечта детей Украины" будут бесплатно обучать программированию и робототехнике

Чтобы подать заявку на грантовое обучение, нужно только мотивационное письмо

Общественная организация "Мечта детей Украины", которая занимается детьми погибших, пленных и пропавших без вести военных, вместе с инжиниринговой школой #brobots запустили грантовую программу для подопечных ОО. У детей будет возможность бесплатно получить основательное техническое образование по направлениям: программирование, робототехника, электроника, моделирование.

Это полноценная школа, где учащиеся с 9:00 до 19:00 смогут изучать как общеобразовательные предметы, так и технические.

"IT-сектор стремительно развивается, спрос на специалистов растет. Поэтому качественное техническое образование очень важно. Кроме того, в каждом классе максимум 15 учеников, а потому учитель может уделить внимание каждому", — рассказывает глава ОО "Мечта детей Украины" Дана Яровая.

Обучение будет проходить очно. И чтобы подать заявку на грантовое обучение, нужно только мотивационное письмо относительно того, чем ребенку интересно техническое образование. Для всех детей также есть опция пробной недели обучения в школе.

"Мы акцентируем внимание на практических подходах, на том, чтобы дети понимали, что они учат и зачем. Учитываем образовательные требования государства и дополнительно проходим большинство предметов из программы. У нас много физики, математики, английского, украинского, а уроки музыки, рисования, трудового обучения включены в занятия по общему развитию", — рассказывает Филипп Духлий, директор частной школы #brobots.

Общественная организация "Мечта детей Украины" занимается семьями погибших бойцов ВСУ, пленных и пропавших без вести. Оказывает помощь их детям. Таких семей уже насчитывается около 5 тыс.