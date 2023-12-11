Дітей загиблих героїв — підопічних ГО "Мрія дітей України" безкоштовно навчатимуть програмування та робототехніки

Щоби подати заявку на грантове навчання, потрібен лише мотиваційний лист

Громадська організація "Мрія дітей України", яка опікується дітьми загиблих, полонених та зниклих безвісти військових, разом з інжиніринговою школою #brobots запустили грантову програму для підопічних ГО. Діти матимуть можливість абсолютно безкоштовно отримати ґрунтовну технічну освіту за напрямками: програмування, робототехніка, електроніка, моделювання.

Це повноцінна школа, де учні з 9:00 до 19:00 зможуть вивчати, як загальноосвітні предмети, так і технічні.

"IT-сектор стрімко розвивається, попит на спеціалістів зростає. Тому якісна технічна освіта — дуже важлива. Крім того, у кожному класі максимум 15 учнів, а тому вчитель може приділити увагу кожному", — розповідає голова ГО "Мрія дітей України" Дана Ярова.

Навчання проходитиме очно. І щоби подати заявку на грантове навчання, потрібен лише мотиваційний лист щодо того, чим дитині цікава технічна освіта. Для всіх дітей також є опція пробного тижня навчання в школі.

"Ми акцентуємо увагу на практичних підходах, на тому, аби діти розуміли, що вони вчать і навіщо. Враховуємо освітні вимоги держави та додатково проходимо більшість предметів з програми. У нас багато фізики, математики, англійської, української, а уроки музики, малювання, трудового навчання включені в заняття з загального розвитку", — розповідає Пилип Духлій, директор приватної школи #brobots.

Громадська організація "Мрія дітей України" опікується родинами загиблих бійців ЗСУ, полонених і зниклих безвісти. Надає допомогу їхнім дітям. Таких родин вже налічується майже 5 тис.