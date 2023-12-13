Мобилизация в 2024 году: каких профессионалов не хватает в ВСУ

Общая мобилизация продлится по меньшей мере до 14 февраля 2024

Мобилизация в Украине не прекращается. В настоящее время ВСУ нужны не только представители гражданских специальностей, которые могли бы работать с обеспечением, но и профессиональные военные.

Среди самых необходимых военных специальностей – штурмовики, операторы БпЛА, операторы радиоэлектронной разведки и борьбы и водители. Об этом в комментарии "Эспрессо" рассказал командир роты ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной механизированной бригады Юрий Федоренко. Он отметил, что чтобы пехотинец-штурмовик мог выполнять свои обязанности, необходимые на каждого по два военных для обеспечения.

Необходимость профессионалов на фронте отмечает и полковник запаса Роман Свитан. В комментарии ТСН он отметил, что Украине нужно 300-350 тысяч профессиональных военных для обороны и освобождения территорий. Мобилизовать всех подряд не нужно, ведь людей у врага больше. По его подсчетам, один профессионал может заменить сотню солдат. Свитан считает, что такими профессионалами могут стать силовики и правоохранители. Привлекать профессионалов в армию он предлагает не только призывом, но и рекрутинговыми кампаниями.

"Телеграф" рассказывал, что, по мнению члена комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Соломии Бобровской, те, кто решает добровольно встать на защиту государства, должны иметь возможность выбирать, где именно они будут служить.