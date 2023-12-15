Воля нашего народа перевешивает умение россиян что-то планировать, — Юрий Гудыменко

С приближением выборов президента в России ситуация на фронте будет становиться все более напряженной, Путину нужно демонстрировать силу и рисовать себе как можно больше побед. Для российского правителя это остается постсоветским ритуалом, но украинцы не раз демонстрировали способность действовать вопреки навязанным сценариям.

Об этом военнослужащий и глава ОО "Украинское объединение "Мрия" Юрий Гудыменко рассказал в интервью каналу "Фабрика новостей".

"Абсолютно все понимают, что Путин пойдет на выборы и победит. Вопрос лишь в том, какой процент ему нарисуют на бумаге. Тем не менее, как это было в советское время, такие ритуалы остаются важными. Они любят к каким-то значительным датам иметь определенные победы. Часто им этого не удается, и Путин выходит с объяснениями об очередных уничтоженных самолетах, тысячах польских наемников… Если у них нет побед, они их легко себе нарисуют, русский народ это "хавает". Критическое мышление там отсутствует, а те, кто им обладал, уже или сбежал, или пользуется возможностями грабить российский бюджет", — комментирует Юрий Гудыменко.

По словам военного, Россия может планировать разные события и процессы, но самоуверенность и недооценка украинского сопротивления играют против нее. 24 февраля 2022 года продемонстрировало, что воля нашего народа перевешивает умение россиян что-то планировать.

"Путин не отличает себя от Российской Федерации, это классика для всех диктаторов: Лукашенко, Си Цзиньпиня, Сталина. Путин думает не о судьбе России, а о том, что от так называемой "СВО" зависит, будет ли он дальше сидеть на троне. О какой пользе от этой "операции" можно говорить: загнанная под санкции экономика, изгнание из всего спорта, кучи трупов, дроны прилетают по Москве? Все эти Пригожины, Стрелковы или уже в аду, или скоро там будут. Это абсолютно понятное когнитивное искривление, какое бывает у диктаторов", — подчеркнул Юрий Гудыменко.