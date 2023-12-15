Воля нашого народу переважає вміння росіян щось планувати, — Юрій Гудименко

Із наближенням виборів президента в Росії ситуація на фронті ставатиме більш напруженою, Путіну потрібно демонструвати силу і малювати собі якнайбільше перемог. Для російського правителя це залишається пострадянським ритуалом, але українці не раз демонстрували спроможність діяти всупереч нав’язаним сценаріям.

Про це військовослужбовець і голова ГО "Українське об’єднання "Мрія" Юрій Гудименко розповів в інтерв’ю для каналу "Фабрика новин".

"Абсолютно всі розуміють, що Путін піде на вибори і переможе. Питання лише в тому, який відсоток йому намалюють на папері. Тим не менш, як це було за радянських часів, такі ритуали залишаються важливими. Вони люблять до якихось значних дат мати певні перемоги. Часто їм цього не вдається, і Путін виходить з поясненнями про чергові знищені літаки, тисячі польських найманців. Якщо в них немає перемог, вони їх легко собі намалюють, російський народ це "хаває". Критичне мислення там відсутнє, а ті, хто ним володів, уже або втік, або користується можливостями грабувати російський бюджет", — коментує Юрій Гудименко.

За словами військового, Росія може планувати різні події та процеси, але самовпевненість і недооцінка українського спротиву грають проти неї. 24 лютого 2022 року продемонструвало, що воля нашого народу переважає вміння росіян щось планувати.

"Путін не відрізняє себе від Російської Федерації, це класика для всіх диктаторів: Лукашенка, Сі Цзіньпіня, Сталіна. Путін думає не про долю Росії, а про те, що від так званої "СВО" залежить, чи буде він далі сидіти на троні. Про яку користь від цієї "операції" можна говорити: загнана під санкції економіка, вигнання з усього спорту, купи трупів, дрони прилітають по Москві? Всі ці Пригожини, Стрєлкови або вже в пеклі, або скоро там будуть. Це абсолютно зрозуміле когнітивне викривлення, яке буває в диктаторів", — підкреслив Юрій Гудименко.