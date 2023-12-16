Поверка счетчиков воды: нужно ли снимать и кто может делать

Без поверки счетчика будут начисляться по средним показателям

В Украине продолжает действовать обязательная поверка счетчиков. Приборы учета воды на исправность проверяют раз в четыре года.

Поверку счетчиков можно производить как у поставщика услуги водоснабжения или водоотвода, так и в любой сертифицированной лаборатории. Об этом рассказали в ОКПП "Днепр — Кировоград". Они добавили, что лаборатория даже может находиться вне области.

Также специалисты рассказали, что проверка может производиться с демонтажем или без него. Поверка без демонтажа значительно ускоряет процедуру. Продолжительность такой поверки – около 15 минут.

При поверке с демонтажем прибор учета будут промывать на стенде, а при необходимости почистят фильтр на трубе перед счетчиком. Способ поверки, как и выбор того, кто будет делать ее полагается на потребителя услуги.

После проведения поверки выдается документ о прохождении или непрохождении процедуры счетчиком. В случае если его для этого снимали – монтируется на место он в присутствии потребителя, в тот же день осуществляется опломбирование. В документе указывается место монтажа, номер пломбы, показания, дата предварительной поверки.

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