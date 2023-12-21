Куда лучше поехать отдыхать этой зимой и на что обратить внимание

Отдых в Карпатах – это здоровье, перезагрузка и восстановление сил.

Куда лучше поехать отдыхать этой зимой? Как правильно выбрать курорт и гостиницу, на что обратить внимание? Чем себя развлечь во время зимнего отдыха в Карптах, если вы не катаетесь на лыжах? Что и где пробовать? На все эти вопросы ответил основатель Ribas Hotels Group Артур Лупашко.

Согласно результатам недавно проведенного опроса Gradus и Ribas Hotels Group полноценный отдых вне дома этой зимой планируют 32% украинцев. Это достаточно высокий показатель, указывающий на то, что полноценный отдых, оздоровление и перезагрузка для украинцев являются базовыми приоритетами.

Есть ли уже понимание того, насколько успешным для гостиниц будет новый зимний сезон?

Этой зимой планируют отдых вне дома – 32% украинцев. И большинство этих семей выберут именно Карпаты. Я надеюсь, что в этом году сезон будет на уровне лучших довоенных сезонов. Также наш опрос дал ответ на острый вопрос – уместно ли отправляться в путешествие, когда идут боевые действия? 78% наших людей уверены, что путешествовать по Украине не просто нужно, а необходимо! И я согласен с таким подходом и выбором украинцев, ведь отдых – это в первую очередь здоровье, перезагрузка и восстановление сил. В наше время стресса и неопределенности – такую возможность важно переоценить.

Вы недавно взяли под управление совершенно новый отель в Буковеле DIDUKH. Говорят, что он для вашей сети уникален, действительно ли это?

Это не просто отель, а комплекс волшебных деталей, которые в целом создают атмосферу, в которой гостям интересно находиться и изучать отель. Это пространство, в которое трудно добраться, оно расположено на очень высокой точке, но ради которого гости готовы преодолевать этот путь. Пейзажи, детали интерьера, эстетика дизайна. Это место, где останавливается время. В этом бутике всего 18 номеров, в которых есть большое полноценное SPA, ресторан с отдельным завтраком, конференц-залом, детская комната, закрытый паркинг, лыжная комната.

Итак, визит в DIDUKH – это не просто отдых, это путешествие во времени, когда традиции и дух прошлых поколений переплетаются с современностью. В отеле ценят украинские традиции и обряды, лучшие украинские блюда здесь переосмыслены и представлены в осовремененном виде. Из своих номеров, ресторана и даже бассейна можно любоваться невероятной панорамой Карпат, цвета и настроения которой меняются чуть ли не ежеминутно.

Учитывая небольшой номерной фонд, каждый гость в этом отеле будет чувствовать себя почти уединенно. Обслуживание в DIDUKH на уровне пятизвездочного отеля, хотя это 4-звездочный отель. Кроме того, для каждого гостя работает профессиональная команда. DIDUKH камерный, а еще там расположен ресторан изысканной кухни SAZHA со звездным шеф-поваром Юрием Диденко, так что даже ради вкусной еды уже можно туда ехать.

Говорят, что в этом месте стоит побывать только ради того, чтобы попробовать блюда от Юрия Диденко – звездного шеф-повара ресторана SAZHA, победителя проекта "Пекельна кухня"?

Практически каждое блюдо от звездного шеф-повара – кулинарный шедевр, ради которого стоит приехать в Буковель. Шеф-повар имеет большой опыт работы в ресторанах мишленов в Европе и хорошо знает украинскую и европейскую кухню. Важно, что все блюда готовятся из свежих, натуральных ингредиентов, выращенных на местных фермах и собранных в карпатских лесах. Другие фирменные блюда ресторана стоят внимания – голубцы с булгуром и вялеными томатами, галушки по-полтавски, фирменный винегрет по-буковински, верещака (томленное мясо в свекольном квасе), острый боб-гуляш, борщ с черными пампушками, кар уха, яйохи с белыми грибами. О лучшем тартаре Карпат из оленины уже ходят легенды не только в нашей стране, но и за рубежом. Ради того, чтобы его попробовать люди преодолевают сотни километров.

Юрий Диденко – звездный шеф-повар ресторана SAZHA

Тартар из оленины от Юрия Диденко

Голубцы от Юрия Диденко

В чем главные недостатки гостиниц в Карпатах по сравнению с зарубежными объектами?

Большой проблемой в развитии гостиничной индустрии в Украине "кустарность". По сравнению с Турцией, которая за последние 20-30 лет стала лидером в области туризма благодаря строительству крупных гостиниц и развитой инфраструктуры, в Украине этот рынок только начинает формироваться. Большие гостиницы с многочисленными номерами могут стать ключевым шагом по пути к цивилизованному развитию гостиничного сектора в Карпатах. Они смогут обеспечивать не только комфорт и обслуживание для туристов на высоком уровне, но и будут способствовать развитию инфраструктуры – строительству дорог, строительству медицинских учреждений, обустройству ландшафтного дизайна и всего остального.

В Украине основной проблемой является фрагментация и отсутствие координации в строительстве и эксплуатации гостиниц. Многие годы строились маленькие отели с несколькими номерами, что привело к отсутствию инфраструктуры и формированию провинциальных курортов без качественных дорог и других условий. Небольшой бюджет и отсутствие регуляторов только обострили эту ситуацию. Как результат, украинские курорты часто напоминают кустарные провинциальные места.

Однако пример Буковеля свидетельствует о том, что комплексный подход к развитию может привести к успеху. Владелец курорта заботится о комплексности его развития, строя не только отели, но и дороги, тротуары, достопримечательности, создавая инфраструктуру. Этот подход противостоит фрагментации и выражается в высоком качестве обслуживания и сервиса, делающих украинские отели конкурентоспособными на глобальном туристическом рынке.

Главные проблемы гостиничного бизнеса Карпат и западного региона?

Первой проблемой является электроснабжение. В контексте строительства новых гостиниц ограничены возможности из-за недостаточного электроснабжения. Многие проекты наталкиваются на трудности сооружения именно из-за отсутствия электроэнергии. Так что владельцы гостиниц ищут альтернативные источники энергии, однако в связи с небольшим количеством солнечных дней солнечная энергетика выступает только как вспомогательный источник.

Другой проблемой является кадровый голод. Многие мужчины затрудняются приезжать работать в этот регион, что создает дефицит рабочей силы. Это порождает внутреннюю конкуренцию между компаниями по привлекательным условиям труда и высокой заработной плате. Хотя это может улучшить условия труда, некоторые отели отказываются от открытия из-за проблем с формированием эффективных команд. Решение этих вопросов критически важно для развития курортов и гостиничного бизнеса в целом.

Какие советы по отдыху для клиентов, привыкших отдыхать за границей? Чем в Украине их можно поразить?

Мы во всех отелях Ribas Hotels Group стараемся удивить классными идейными дизайн-решениями, когда проектируем отели. Кстати, DIDUKH проектировали не мы – владельцы самостоятельно создавали проект, но получился очень интересный дизайн: он красив и изыскан.

В настоящее время недостаточно качественных отелей с увлекательным дизайном и инфраструктурой. Такие комплексы покрывают всего 20% спроса. Из-за отсутствия предложения цены на отдых в отелях увеличиваются. Чтобы избежать такого дисбаланса в будущем, необходимо расширить предложение в регионе, что позволит большему числу людей воспользоваться возможностью отдыха в Буковеле. Да, рынку нужны отели с ресторанами, SPA и схожими сервисами.