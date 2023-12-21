Куди краще поїхати відпочивати цієї зими та на що звернути увагу

Відпочинок у Карпатах – це здоров’я, перезавантаження та відновлення сил.

Куди краще поїхати відпочивати цієї зими? Як правильно обрати курорт та готель, на що звернути увагу? Чим себе розважити під час зимового відпочинку у Карптах, якщо ви не катаєтеся на лижах? Що та де куштувати? На всі ці запитання відповів засновник Ribas Hotels Group Артур Лупашко.

Відповідно до результатів нещодавно проведеного опитування Gradus та Ribas Hotels Group повноцінний відпочинок поза межами дому цієї зими планують 32% українців. Це досить високий показник, який вказує на те, що повноцінний відпочинок, оздоровлення та перезавантаження для українців є базовими пріоритетами.

Чи є вже розуміння того, наскільки успішним для готельєрів буде новий зимовий сезон?

Цієї зими планують відпочинок поза межами дому – 32% українців. І більшість цих сімей виберуть саме Карпати. Тож я сподіваюсь, що цьогоріч сезон буде на рівні найкращих довоєнних сезонів. Також наше опитування дало відповідь на гостре запитання – чи доречно відправлятися у подорож, коли йдуть бойові дії? 78% наших людей впевнені, що мандрувати Україною не просто треба, а необхідно! І я погоджуюсь з таким підходом та вибором українців, адже відпочинок – це у першу чергу здоров’я, перезавантаження та відновлення сил. У наші часи стресу та невизначеності – таку можливість важно переоцінити.

Ви нещодавно взяли під управління абсолютно новий готель у Буковелі DIDUKH. Кажуть, що він для вашої мережі унікальний, чи це дійсно так?

Це не просто готель, а комплекс чарівних деталей, які загалом створюють атмосферу, в якій гостям цікаво знаходитись та вивчати готель. Це простір, в який важко дістатись, він розташований на дуже високій точці, але заради якого гості готові долати цей шлях. Краєвиди, деталі інтер’єру, естетика дизайну. Це місце, де зупиняється час. У цьому бутік-готелі всього 18 номерів, там є велике повноцінне SPA, ресторан з окремою сніданковою зоною, конференц-залом, дитячою кімнатою, закритим паркінгом, лижною кімнатою.

Отже, візит у DIDUKH – це не просто відпочинок, це подорож у часі, коли традиції та дух минулих поколінь переплітаються з сучасністю. В готелі цінують українські традиції та обряди, найкращі українські страви тут переосмислені та представлені в осучасненому вигляді. Зі своїх номерів, з ресторану та навіть з басейну можна милуватись неймовірною панорамою Карпат, кольори та настрої якої змінюються ледь не щохвилини.

З огляду на невеликий номерний фонд, кожен гість в цьому готелі буде відчувати себе майже усамітнено. Обслуговування в DIDUKH на рівні п'ятизіркового готелю, хоча це 4-зірковий готель. Крім того, для кожного гостя в готелі працює професійна команда. DIDUKH камерний, а ще там розташований ресторан вишуканої кухні SAZHA з зірковим шеф-кухарем Юрієм Діденко, тож навіть заради смачної їжі вже можна туди їхати.

Кажуть, що в цьому місці варто побувати лише заради того, щоб відвідати страви від Юрія Діденко – зіркового шеф-поваром ресторану SAZHA, переможеця проєкту "Пекельна кухня"?

Практично кожна страва від зіркового шеф-кухаря – кулінарний шедевр, заради якого варто приїхати до Буковелю. Шеф-кухар має великий досвід роботи у мішленівських ресторанах в Європі та добре знає українську та європейську кухню. Важливо, що всі страви готуються з найсвіжіших, натуральних інгредієнтів, вирощених на місцевих фермах та зібраних у карпатських лісах. Інші фірмові страви ресторану вартують уваги – голубці з булгуром та в’яленими томатами, галушки по-полтавськи, фірмовий вінегрет по-буковинськи, верещака (томлене м'ясо у буряковому квасі), гострий боб-гуляш, борщ з чорними пампушками, карпатська грибна юшка, яйохи з білими грибами. Про найкращий тартар Карпат з оленини вже ходять легенди не тільки в нашій країні, а й за кордоном. Заради того, щоб його скушувати люди долають сотні кілометрів.

Юрій Діденко – зірковий шеф-повар ресторану SAZHA

Тартар з оленини від Юрія Діденко

Голубці від Юрія Діденко

В чому головні недоліки готелів в Карпатах, порівнюючи із закордонними об’єктами?

Великою проблемою в розвитку готельної індустрії в Україні є "кустарність". В порівнянні з Туреччиною, яка за останні 20-30 років стала лідером у галузі туризму завдяки будівництву великих готелів та розвиненої інфраструктури, в Україні цей ринок лише починає формуватися. Великі готелі з численними номерами можуть стати ключовим кроком на шляху до цивілізованого розвитку готельного сектора в Карпатах. Вони зможуть забезпечуючи не тільки комфорт та обслуговування для туристів на високому рівні, але й сприятимуть розвитку інфраструктури – будівництву доріг, започаткуванню медичних закладів, облаштуванню ландшафтного дизайну та всього іншого.

В Україні основною проблемою є фрагментація і відсутність координації в будівництві й експлуатації готелів. Багато років будувалися маленькі готелі з кількома номерами, що призвело до відсутності інфраструктури та формування провінційних курортів без якісних доріг та інших умов. Невеликий бюджет та відсутність регуляторів лише загострили цю ситуацію. Як результат, українські курорти часто нагадують кустарні провінційні місця.

Однак приклад Буковелю свідчить про те, що комплексний підхід до розвитку може призвести до успіху. Власник курорту дбає про комплексність його розвитку, будуючи не тільки готелі, але й дороги, тротуари, атракції, створюючи інфраструктуру. Цей підхід протистоїть фрагментації і виражається у високій якості обслуговування та сервісу, які роблять українські готелі конкурентоспроможними на глобальному туристичному ринку.

Головні проблеми готельного бізнесу Карпат та західного регіону?

Першою проблемою є електропостачання. У контексті будівництва нових готелів обмежені можливості через недостатнє електропостачання. Багато проєктів натрапляють на труднощі спорудження саме через відсутність електроенергії. Тож власники готелів шукають альтернативні джерела енергії, проте у зв'язку з невеликою кількістю сонячних днів сонячна енергетика виступає тільки як допоміжне джерело.

Іншою проблемою є кадровий голод. Багато чоловіків вагаються приїжджати працювати у цей регіон, що створює дефіцит робочої сили. Це породжує внутрішню конкуренцію між компаніями за привабливими умовами праці та високою заробітною платою. Хоча це може покращити умови праці, деякі готелі відмовляються від відкриття через проблеми з формуванням ефективних команд. Розв`язання цих питань є критично важливим для розвитку курортів та готельного бізнесу загалом.

Які поради щодо відпочинку для клієнтів, котрі звикли відпочивати за кордоном? Чим в Україні їх можна приємно вразити?

Ми у всіх готелях Ribas Hotels Group стараємось здивувати класними ідейними дизайн-рішеннями, коли проектуємо готелі. До речі DIDUKH проєктували не ми – власники самостійно створювали проект, але вийшов дуже цікавий дизайн: він гарний і вишуканий.

Нині недостатньо якісних готелів із захоплюючим дизайном та інфраструктурою. Такі комплекси покривають лише 20% попиту. Через брак пропозиції ціни на відпочинок у готелях збільшуються. Щоб уникнути такого дисбалансу в майбутньому, необхідно розширити пропозицію в регіоні, що дозволить більшій кількості людей скористатися можливістю відпочинку в Буковелі. Так, ринку потрібні готелі з ресторанами, SPA і схожими сервісами.